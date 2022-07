Al menos 150,000 empresas buscaron inscribirse en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (Repse), pero 27.4% no lograron el registro, con lo que 109,000 son las autorizadas para contratar trabajadores especializados y ofrecer este tipo de servicio a las empresas en el país.

Alejandro Salafranca, director de la Unidad de Trabajo Digno de la subsecretaría del Trabajo, encargado del proceso de implementación de la reforma en materia de subcontratación, explicó que tras la prohibición del outsourcing, “finalmente 109,000 empresas entraron, porque estuvieron al día con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el IMSS, con el Infonavit y cumplieron con la declaración de la empresa con todos los parámetros de la ley. Esas 109,000 empresas tienen su registro vigente, registro más no permisos, esto es importante”.

Explicó que ese 27.4% que no logró el registro debido a dos razones, “hubo empresas que entraron al Repse y no se les dio de entrada, y no se les dio porque, fundamentalmente, porque no estaban al día con el IMSS, con el SAT o con el Infonavit y minoritariamente porque eran empresas que insisten con registrarse con actividades ya proscritas por la ley, empresas que como actividad registrada ponían suministro de personal o outsourcing, eso se descalificaban en automático”.

Destacó que una vez que se cuenta con las empresas que prestan servicios especializados, se debe revisar -se realizarán 11,000 inspecciones- que todo lo que presentaron esté dentro de la legalidad, de lo contrario les será retirado su permiso, lo cual significa que no podrán trabajar.

“Quitar el Repse a una empresa significa no dejarla trabajar, entonces, hay que hacerlo con un rigor importante, y por eso se hace con todo el aparato de la formalidad, hay que tener claro que hay una violación clara a la normatividad, entonces habrá rigor y responsabilidad con las 11,000 inspecciones que se realiarán”, destacó.

Los aspectos que se revisan en esas 11,000 verificaciones enfocadas a la subcontratación, las cuales ya iniciaron, se trata de que se haya cumplido con el traspaso de trabajadores, tanto de los esquemas de insourcing y outsourcing, al esquema principal, y verificar el cumplimiento que implica la nueva ley, como es el pago de la seguridad social.

IMSS, reporta balance positivo

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su informe sobre el comportamiento de las finanzas, expuso que de manera paulatina se ha cumplido el objeto de la reforma, “fueron migradas 2.9 millones de personas trabajadoras de una prestadora de servicios de personal a la empresa; entre noviembre de 2020 y marzo de 2022, el salario base de cotización promedio subió de 468 a 573 pesos diarios, lo que equivale a 22.5% de incremento. En el caso de las mujeres el incremento fue de 25 por ciento”.

“Después de casi 1 año de la implementación de la reforma, no se generó ninguna distorsión en el mercado laboral formal. No se observa un incremento en el número de bajas ni se limita la creación de puestos de trabajo registrados en el IMSS. Por el contrario, al cierre del primer cuatrimestre de 2022, el nivel alcanzado por los puestos de trabajo registrados por patrones en el Instituto se ubica en un máximo histórico”, destaca el informe.

kg