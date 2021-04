Un reto constante de todo hospital es reducir las infecciones intrahospitalarias, aquellas que se adquieren adentro del hospital, las cuales no deberían ocurrir.

Son infecciones que deberían ser inaceptables, y sin embargo suceden en los hospitales de cualquier parte del mundo, señala el Dr. Enrique Ruelas, presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de Salud, quien expuso que la sensibilidad y el temor al contagio no sólo de Covid sino de cualquier otra enfermedad infecciosa, obligará hacia el futuro a que los hospitales tomen medidas y precauciones extra para prevenir las también llamadas infecciones nosocomiales.

En charla con El Economista, el especialista quien fue secretario del Consejo de Salubridad General, puntualizó que entre las medidas adicionales que los centros de atención médica deberán asumir, está ahora más que nunca el desarrollo de una cultura de mejora de la calidad.

Fue entrevistado en el marco de su próxima participación en el foro “Abordando el Desafío de las Infecciones Intrahospitalarias en México” El Dr Ruelas fue entrevistado en el marco del primer foro en línea “Abordando el Desafío de las Infecciones Intrahospitalarias” que arrancó el viernes 16 de abril, organizado por el Consorcio Mexicano de Hospitales (CMH) y la iniciativa Hospital sin Infecciones en colaboración con la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), la revista El Hospital, el periódico El Economista y el portal Plenilunia enfocado en información de salud para mujeres. Dicho evento se compone de 4 sesiones; las otras 3 se desarrollarán el 23 y 30 de abril y el de 7 mayo. El registro es gratuito en el siguiente vínculo.

La ciencia de saber mejorar

Explicó que es un concepto que no está bien desarrollado en México, el de Mejora de la Calidad conocido igualmente como Ciencia de la Mejora, el cual en breves palabras significa saber mejorar, lo cual va más allá de la evaluación y la supervisión. Indica que es importante contener y reducir las infecciones nosocomiales empleando dicha Ciencia de la Mejora, la cual incluye generar ideas, probarlas y demostrarlas, “por eso es ciencia, no es una ocurrencia, es demostrar que lo que se hace, en efecto funciona”.

“Esa parte de saber mejorar es el punto que tenemos perdido en este país, creemos que con acreditar o certificar a los hospitales es suficiente. Eso es muy importante, pero la Ciencia de la Mejora no es otra cosa más que aprender a trabajar en equipo para generar ideas que sean probadas, que demuestren que sí corrigen los problemas y que permitan aplicarlo en todo el hospital con el fin de mejorar. Eso va más allá de la evaluación en general, y realmente no lo estamos haciendo en México,” apuntó.

Detalló que en Estados Unidos y Canadá la ciencia de la mejora es una práctica generalizada, pero en América Latina, incluido nuestro país, no ha penetrado este concepto, y frente a los grandes retos que enfrenta el sistema nacional de salud es un gran momento para aplicarlo.

Al exponer que una cosa son las infecciones que llegan en pacientes contagiados fuera del hospital, lo cual es normal y común, pero las que no deberían ocurrir son las que se producen dentro del hospital, y el riesgo de que aparezcan siempre está latente.

Por ello, dijo el también ex presidente de la Academia Nacional de Medicina, todo hospital debe establecer una vigilancia permanente para evitar esas enfermedades también conocidas en el ámbito médico como Infecciones Asociación a la Atención de la Salud (IAAS)

Aseguró que en cada hospital debe haber un comité multidisciplinario de Infecciones, integrado, entre otros, por un infectólogo, aunque en muchas ocasiones la plantilla hospitalaria no lo exige, pero por lo menos debe haber un epidemiólogo o un responsable del Comité de Infecciones que tome las decisiones para detener a tiempo un brote infeccioso.

La certificación hospitalaria no es suficiente

En este sentido se refirió a la necesidad de que los hospitales sean mejor vigilados, y la información sobre su desempeño sea conocida hacia afuera por el público. Dijo que se sigue pensando que con la certificación hospitalaria es suficiente, la cual sí es muy importante, porque la gente tendrá más confianza de ir a un nosocomio que está certificado por el Consejo de Salubridad General, pero ésta debe constituir una garantía del servicio hospitalario.

“La certificación es una fotografía en el tiempo, como el examen que se le hace al niño un día en específico, pero si le vuelve a hacer un examen un mes después y ya no sabemos qué es lo que sabe. Eso pasa con la certificación, es una foto, no un video, eso quiere decir que el día que fueron los evaluadores externos a certificar al hospital cumplía con los requisitos, pero después no sabemos si cumple o no con los estándares establecidos; si emperó o mejoró, no lo sabemos”.

Para el también exsubsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, es importante que la gente conozca que existe una certificación de los hospitales por parte del Consejo de Salubridad, pero los hospitales deberían considerar que no con ello es suficiente. Aún así, la mayoría de los hospitales en México no están certificados porque la norma no lo ha impuesto como una obligación y, no sólo eso, sino porque tampoco se han definido incentivos para obtenerla.

Lo que falta es generar incentivos

Comentó que en años pasados cuando le tocó estar en el Consejo de Salubridad General se estableció un convenio con los directivos de las instituciones animándoles a obtener la certificación, y sí se certificaron muchos hospitales del IMSS, de Pemex, del ISSSTE, de la Defensa, pero el esfuerzo no se sostuvo y más tarde se bajó la guardia.

“En el caso de los hospitales privados yo estuve trabajando casi un año con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y con la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP) para que se pudiera establecer un incentivo, nuestro planteamiento fue: si tú hospital no estás certificado, las compañías de seguros no te pueden pagar directamente; fue en acuerdo entre ellos, yo sólo facilité la discusión en mi mesa de juntas del Consejo, y así seguía el acuerdo, aunque actualmente esto ya no continúa”, observó.

“El mensaje era: si no quieres no te certifico, no pasa nada, pero vas a perder porque no te van a pagar las compañías de seguros y qué crees, no vas a obtener contratos para prestar servicios subrogados para la Secretaría de Salud, IMSS o ISSSTE, pero tú decides”. El punto, comentó, es no se trata solamente de hacerlo obligatorio sino de tener capacidad para generar incentivos a fin de quien lo haga, no sea por obligación sino por conveniencia.

El Dr. Ruelas, quien será ponente sobre el tema en la sesión del 7 de mayo del 2021 del mencionado foro sobre infecciones intrahospitalarias, concluye destacando que es lamentable que se haya quedado sin respaldo la acreditación hospitalaria antes ligada al financiamiento del Seguro Popular.

La ruta era que primero el hospital se acreditaba y luego se certificaba; con la acreditación cumplía los requisitos básicos de una unidad hospitalaria y después podía aspirar a la certificación, y el plan fue establecer una secuencia gradual, pero ello no ocurrió y ahora eso ya se perdió. “Antes el financiamiento del Seguro Popular estaba amarrado a que las instituciones se acreditaran, ahora no hay incentivo en absoluto para hacerlo y quedo huérfano el tema”.