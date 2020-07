El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que este mes reabrirán las 1,411 guarderías con las que cuenta en todo el país.

Durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional sobre la pandemia de Covid-19 en México, Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales, informó que para tomar esta decisión, el IMSS llevó a cabo una encuesta, además de que las guarderías son consideradas actividades esenciales.

Cuestionado sobre el riesgo de contagios entre los menores que acudan a las guarderías, Mauricio Hernández dijo que “todos estamos en riesgo de llevar el Covid-19 a casa”. Aseveró que las guarderías, no exponen a los niños al virus más que en su hogar, y sí reduce la posibilidad de sufrir accidentes que casa. Además, dijo, “a los niños les va mucho mejor con el Covid”.

Mencionó que las 1,411 guarderías del IMSS tienen una capacidad para recibir a 210,714 menores.

Mauricio Hernández Ávila explicó que la reapertura será este jueves 9 de julio para realizar la sanitización de los espacios y a partir del 20 de julio comenzarán a recibir a los menores.

Destacó que 70,000 trabajadores de esas guarderías han tomado la capacitación para el regreso a la nueva normalidad, por lo que en los centros infantiles se tomará a los menores la temperatura, se estelarizarán manos y zapatos, y sólo estarán permitidas visitas a mamás en fase de lactancia.

Destacó que también implica a las madres y padres reportar síntomas de los menores, o bien informar si familiares en casa presentan signos o síntomas de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

El funcionario mencionó que no habrá el requerimiento de asistencia, por lo que las madres y padres que decidan no llevar a sus hijos, no perderán el espacio para el menor.

[email protected]

kg