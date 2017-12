Tras la cancelación de la licitación por falta de ofertas para el segundo farmout para encontrarle un socio a Petróleos Mexicanos (Pemex) en aguas profundas, dentro del bloque Nobilis-Maximino, expertos del centro de análisis Pulso Energético de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) esbozaron algunas áreas de oportunidad en las cuales el país puede mejorar para volverse más competitivo.

En primer término, proponen acelerar las rondas petroleras y las asociaciones de Pemex. La Agencia Internacional de Energía puso una meta para elevar la producción petrolera de México a 2.8 millones de barriles de petróleo: invertir 640,000 millones de dólares en un periodo de 24 años (2016-2040). Si Pemex mantiene su inversión promedio de los últimos años (7,400 millones de dólares), México tendría que conseguir 15 rondas petroleras tan exitosas como la Ronda Uno y licitar 25 asociaciones como Trión para llegar a la meta. En ambos casos lo que se ha licitado ha sido bueno, pero aún no es suficientemente rápido. “Debemos permitir que los mercados encuentren su balance y los proyectos encuentren su valor justo”, aseguraron.

Además plantan la integración de América del Norte, ya que la geología no conoce fronteras; pero los términos fiscales y regulatorios sí. Homologar procedimientos y reglas para explotar yacimientos en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos ayudará a generar eficiencias importantes.

Un ejemplo es la licitación de áreas completas, mantener la conexión de infraestructura de transporte y construir nueva en ambos lados de la frontera para facilitar el transporte y el libre paso de equipos en el Golfo de México.

Mantener el libre flujo de hidrocarburos así como herramientas y servicios necesarios para la industria a través de América del Norte, así como las condiciones que aseguran un “piso parejo” para las inversiones en los tres países, consideraron. Finalmente, proponen un régimen fiscal y operativo especial para no convencionales puesto que tratar a los yacimientos no convencionales como convencionales es equivalente a no reconocer que hay distintas formas para desarrollar la variedad de campos petroleros con los que cuenta México.

Las propuestas sobre un régimen fiscal y contractual que reconozca las particularidades del shale y de los yacimientos de crudos pesados, en contraste con los campos en aguas someras, sería altamente beneficiosa y generaría incentivos para el desarrollo de distintas cuencas, aseguraron en su análisis.