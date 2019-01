El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó ahorros de hasta 21,000 millones de pesos al atender las recomendaciones que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) encaminadas a combatir la colusión en la compra de medicamentos.

Así lo informó el director de la OCDE, José Ángel Gurría, quien se encuentra en México y presentó el informe sobre “Impacto de las recomendaciones de la OCDE 2018”, del que destacó que los ahorros que se obtuvieron fueron en varios rubros, tan solo en la centralización de adquisiciones se registro un ahorro que va de los 13,000 y 15,000 millones de pesos; por las compras consolidadas con otros organismos gubernamentales el ahorro el Instituto ahorro entre 5,600 y 6,400 millones de pesos en el periodo 2013-2016”.

Ante la presencia del director del IMSS, Germán Martínez Cázares, Gurría enfatizó que es muy importante seguir avanzando en los temas de transparencia en las compras, así como en la mejor atención y la calidad de los servicios, por lo que hizo un llamado al nuevo gobierno a seguir trabajando en esa línea y apoyarse de los organismos internacionales como la OCDE.

“En el 2011 el IMSS fue la primera institución pública en México, y en el mundo, en solicitar formalmente una revisión de la OCDE de sus regulaciones y practicas internas de adquisiciones con el din de prevenir la colisión”, señaló.

A su vez el director del IMSS, expuso que la evaluación que presenta la OCDE es buena; no obstante “queremos que nos midan con otros países, no sólo con instituciones de salud mexicanas, sino a nivel mundial que se mida cómo compramos los medicamentos en comparación con otras naciones. No le tenemos miedo a las mediciones”, enfatizó.