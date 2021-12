De aprobarse la contrarreforma eléctrica del Ejecutivo, México requerirá inversiones públicas adicionales —de por lo menos— 2,000 millones de dólares anuales para generar energía eléctrica y con ello, permita aumentar un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, alertó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

Mencionó que hasta el momento no se ha reflejado la necesidad de la demanda de energía eléctrica en el país, porque México no ha crecido y “es más chiquito respecto al 2018”.

No obstante, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende sostener la inversión de lo que necesita el país hacia delante, “nos vamos a ver en la necesidad de una cantidad impresionante de inversiones”, advirtió el líder empresarial.

En conferencia de prensa sobre el cierre del año 2021 y sus perspectivas hacia el futuro, Salazar Lomelín sostuvo que el sector empresarial no se “enganchará” con la discusión política en materia energética “de recuperar lo que era nuestro”, en alusión a los dichos de que el sector eléctrico ya no es de los mexicanos.

De acuerdo con estimaciones del CCE, si México busca crecer e incrementar un punto porcentual de su PIB, requerirá dos gigawatts, equivalentes a 2,000 millones de dólares.

“Los cálculos es que por cada giga (watt) de incremento de capacidad se requiere un billón de dólares (1,000 millones de dólares) y se dice que cada punto de crecimiento en el PIB, si estuviéramos creciendo, necesitaría 2 gigas adicionales, o sea cada punto del PIB requiere 2 billones de dólares de inversión en generación eléctrica”, acotó.

El problema que enfrentamos, “ya hoy tenemos, es que no hemos invertido, si México empieza a crecer, ¿por qué no hemos sentido el faltante grande de electricidad? Porque no hemos crecido”.