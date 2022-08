DELL Technologies da a conocer la nueva infraestructura certificada para SAP

El desarrollo de prácticas y estrategias que se adecuen a las cambiantes necesidades de negocio se han convertido en algo vital para gestionar la demanda de actividades diarias en el ámbito empresarial. En su más reciente evento, DELL junto con Access Media y Xamai/SCANDA presentaron la nueva infraestructura certificada para SAP acompañada de todos los servicios de consultoría necesarios para una implementación exitosa, desmitificando que las soluciones On-Premis son más costosas.

DELL Technologies en conjunto con Access Media, presentó las arquitecturas certificadas en SAP, iniciando con las familias de servidores R650 con procesadores Intel , pasando por equipos R750 y concluyendo con VxRail una solución totalmente automatizada para una operación estable de cualquier entorno de SAP ya sea Business One® o S/4 HANA.

Estas arquitecturas se caracterizan por la simplificación, el aumento masivo en la eficacia y características atractivas como opciones de planificación y simulación en varias transacciones convencionales y con soluciones de respaldo y replicación mediante DataDomain que permiten asegurar los datos bajo cualquier ataque cibernético o desastre natural, todo lo anterior con precios muy competitivos y en esquema de arrendamiento o servicios que permiten estabilizar el costo de operación y evita descapitalizarse, tal como sucede en los entornos Cloud, pero con la ventaja de que la infraestructura es del cliente.

Más allá de solo registrar datos, las soluciones On-Premis de DELL Technologies para Business One® y S/4HANA proporciona a los usuarios finales las herramientas necesarias para la toma de decisiones con información en tiempo real que se basa en los datos de fuentes internas y externas

En el evento, cada uno de los partners de la multinacional estadounidense dieron a conocer a los presentes los múltiples beneficios, tanto informáticos como de negocio, que trae consigo la implementación On-Premis con Tecnología DELL de entornos Business One® y S/4HANA.

Javier Barcenas, Lead of SAP practice at Dell EMC for Mexico and Latin America con más de 15 años de experiencia implementando soluciones para clientes DELL con plataforma SAP, manifestó que la implementación con infraestructura certificada para SAP es su principal prioridad como fabricante, ya que esto permite que sus clientes tengan las capacidades suficientes no sólo para su necesidad inmediata, sino para soluciones a futuro en ambientes muy estables.

Con 20 años de partnership, DELL y SAP han implementado nuevas prácticas e innovando para desarrollar soluciones y mejores rendimientos en sus servidores. “Algo que nosotros tenemos desde el principio, es que cuando sale un nuevo servidor, antes de que esté listo para venderse ya está certificado, coordinamos para que la certificación esté disponible antes de la venta”, enfatizó Barcenas.

La alta demanda en Latinoamérica, produce que SAP siempre esté buscando nuevas soluciones y alternativas constantemente. Y, ante este panorama, el S/4 es un software que fue creado desde cero, por eso es importante que partners como Access Media y Xamai/Scanda participen en el dimensionamiento e implementación de las soluciones ya que su experiencia en conjunto con el apoyo de ambos fabricantes se traduce en implementaciones exitosas y con costos justos.

“No fue nada más un cambio de código o una aportación a la base de datos. En este sentido, realmente ahí es donde está todo el potencial. Esta herramienta tiene el potencial de hacer que ya no te preocupes tanto por administrar el negocio, sino simplemente por innovar porque ya tienes la información en tiempo real”.

Por otra parte, César Sautto, CEO de Access Media, enfatizó en su propósito por fortalecer la operación de sus clientes a través de la implementación y aprovechamiento de la plataforma SAP Business One® con una mejora de una operación con procesos más fuertes, capacitación y formación empresarial. “Lo importante es que sea un proyecto al servicio de la empresa”, comentó.

Destacó que la implementación de HANA no es solo informativa, sino también de negocio, enfocada en la infraestructura y seguridad de la información, pero también que el cliente encuentre áreas de oportunidad, mejore la productividad y genere un impacto en la empresa, cómo resolver la facturación, mejorar la cobranza, cumplir con el SAT o evitar multas por ejemplo.

“Los problemas por supuesto siguen siendo control interno, contabilidad, facturación, pero ¿qué hay de todo lo demás?. La oportunidad justamente, y más ahora, es ayudar a que las empresas puedan mitigar todos los efectos disruptivos de lo que está pasando en el mundo”, añadió Sautto.

Igualmente, Gabriel Aguayo, Director Comercial de Xamai/SCANDA, explicó el camino de cómo migrar a S/4 HANA, puesto que el tiempo límite para migrar a esta plataforma es el 2027, lo cual se ha convertido en una obligación de negocio ante las prácticas contables, financieras y operativas.

La aplicación muestra cómo migrar de una plataforma ECC a una plataforma S/4 HANA mediante reportes y análisis internos que resultaran en: una implementación, configuración o una conversión. En comparativa a otras empresas, el reporte dará la información de qué tipo de servidor y con qué características son necesarias para el negocio de manera gratuita.

El ERP inteligente, el cual se conecta de manera virtual, permite colaborar con diferentes dispositivos en cualquier distancia y localidad, así como interactuar con el sistema de manera más intuitiva.

Más que una transformación digital, es una transformación estratégica. “Dentro de este proceso es hacer una arquitectura de solución tecnológica, en el caso de los servidores”, explicó Aguayo.

“SAP creó su propia base de datos y creó su aplicación. De ahí se derivó el diseño y arquitectura de la nueva funcionalidad del sistema, que básicamente es transformar el tema del tiempo real que es lo que buscamos en muchas de las organizaciones y la simplificación de los procesos”, añadió el representante de AccessMedia.

Para finalizar debemos señalar que Dell Technologies, Access Media y Xamai/SCANDA han creado una arquitectura On-Premis de diseño de solución basado en los estándares SAP y que son certificados para que funcione la herramienta con costos más accesibles que en la nube y todo empaquetado con soluciones financieras para evitar que las empresas se descapitalicen sobre todo en estos momentos de alta inflación.

Estamos seguros que los clientes que nos permitan arquitectar y dimensionar sus soluciones tendrán implementaciones exitosas, de larga vida y con retorno de inversión muy satisfactorio, aseguraron los representantes de DELL Technologies, Access Media, y Xamai/SCANDA.