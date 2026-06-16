LDR Solutions proyecta fabricar 100,000 vehículos al año en Jalisco

Guadalajara, Jal.- LDR Solutions -holding de origen mexicano-, anunció un plan de expansión que contempla la producción de hasta 100,000 vehículos anuales de distintas marcas en Jalisco durante los próximos cinco años, respaldado por una inversión superior a 2,000 millones de pesos en sus instalaciones de Tlajomulco de Zúñiga y Lagos de Moreno.

Tras su nombramiento como Director General (CEO) de Grupo LDR Solutions, Roberto Arechederra Pacheco comentó a El Economista que actualmente, la empresa ensambla unidades de la marca Foton en tres plantas ubicadas en Jalisco, donde se producen vehículos de carga pesada, unidades medianas y ligeras, minivanes, pickups y modelos eléctricos.

Sin embargo, el siguiente paso para la compañía será ampliar su capacidad productiva para ensamblar vehículos de otras armadoras bajo un modelo de manufactura flexible que permita atender marcas con volúmenes de venta insuficientes para justificar inversiones independientes en plantas propias.

“Lo que queremos nosotros, como LDR Solutions, además de producir Foton, queremos empezar a fabricar otras marcas y al día de hoy ya tenemos firmados ocho convenios para empezar a producir unidades y en breve, estaremos produciendo hasta 100,000 unidades de otras marcas que en breve daremos a conocer, pero que estaremos ensamblando también en Jalisco", detalló Arechederra.

Prueba piloto

La empresa prevé concluir este año con la fabricación de aproximadamente 3,000 unidades en fase piloto de diversas marcas. Para 2027, la meta es elevar la producción a cerca de 30,000 vehículos y posteriormente escalar gradualmente hasta alcanzar las 100,000 unidades anuales en el próximo lustro.

"Empezamos ya este año a ejercer la inversión con una modernización muy fuerte que se hizo en la planta de Tlajomulco, y creemos que vamos a terminar el año produciendo alrededor de unas 3,000 unidades en prueba piloto de las distintas marcas y empezaríamos con un incremento de producción para producir el próximo año alrededor de 30,000 unidades, y así sucesivamente para llegar a las 100,000 unidades en los próximos cinco años", precisó el director general de LDR Solutions.

Manufactura flexible

La apuesta de LDR Solutions busca atender una necesidad creciente de fabricantes internacionales que desean producir en México, pero cuyos volúmenes de ventas no justifican inversiones multimillonarias en instalaciones propias.

Según explicó el CEO de la compañía, muchas armadoras requieren comercializar entre 60,000 y 80,000 unidades anuales para hacer rentable una planta tradicional, una escala que no todas las marcas alcanzan en el mercado mexicano.

Frente a este escenario, LDR Solutions busca ofrecer infraestructura instalada y capacidad de manufactura compartida para que diversas marcas puedan ensamblar sus vehículos en Jalisco sin asumir el costo total de una nueva planta.

La inversión prevista, superior a 2,000 millones de pesos, ya comenzó a ejercerse mediante un proceso de modernización de la planta ubicada en Tlajomulco de Zúñiga y contempla el fortalecimiento de las operaciones en Lagos de Moreno.

Ventajas competitivas

De acuerdo con Arechederra Pacheco, la expansión obedece a las ventajas competitivas que ofrece Jalisco para la industria automotriz, entre ellas, su cercanía con el puerto de Manzanillo, la conectividad logística hacia el norte del país y Estados Unidos, así como la disponibilidad de talento especializado proveniente de universidades y centros tecnológicos de la entidad.

La empresa considera que estas condiciones pueden convertir al estado en un centro de manufactura flexible para América Latina.

“Queremos que Jalisco se convierta en el hub manufacturero flexible no solo de México sino de toda Latinoamérica”, subrayó el directivo.

Destacó que, tras analizar distintas alternativas para ampliar sus operaciones, la decisión de concentrar el proyecto en Jalisco respondió principalmente a la disponibilidad de capital humano especializado y a la capacidad del ecosistema local para soportar un crecimiento acelerado de la producción automotriz.