Aficionados piden al "Niño futbolista" por el triunfo del Tri en el Mundial

En Ciudad de México, miles de aficionados están haciendo una peregrinación a la catedral de la capital para rezarle al Niño Jesús vestido con la equipación de la selección mexicana de fútbol, pidiéndole por la victoria en la Copa del Mundo.

Por primera vez desde que comenzó esta tradición en 1970, la imagen del Niño Jesús fue colocada en el atrio de la emblemática iglesia —conocida por su arquitectura barroca y renacentista— ataviada con el uniforme del “Tricolor”, como se conoce a la selección mexicana, en un país donde más del 70% de la población se identifica como católica.

El canónigo de la catedral, Manuel Corral, dijo a Reuters que la tradición no está limitada a los mexicanos. La imagen permanecerá expuesta en el atrio y en diversas capillas hasta el final del torneo, independientemente del desempeño del equipo local, y vestirá alguno de los uniformes oficiales del conjunto nacional.

"Es la primera vez que está aquí en catedral (...) la misma gente lo pidió", afirmó el sacerdote mientras observaba la imagen acompañada de dos pequeños balones con los colores de la bandera mexicana. "Hoy —por ejemplo— tenemos a los de Colombia haciendo sus oraciones para pedir el triunfo".

En 1970, cuando México debutó como anfitrión de un mundial de futbol, fue expuesta por primera vez la imagen del "Niño futbolista" en la iglesia San Miguel Arcángel, en una populosa colonia de la capital, no obstante, después de 55 años fue suspendida la tradición en medio de críticas.

En México es común que la imagen del "Niño Jesús" porte distintas vestimentas de acuerdo a la fe, como ocurre con el Santo Niño de Atocha, en alusión a peregrinos y protección de viajeros, el "Niñopa", venerado en Ciudad de México y que cuenta con 365 atuendos, el "Niño Doctor", a quien familiares piden por la salud de los enfermos, entre otros.

El martes, el "Niño futbolista" portaba una playera blanca y short verde, un uniforme similar al que usará el equipo mexicano en su encuentro el jueves en Guadalajara, donde se enfrentará contra Corea del Sur.

Aficionados de Argentina, Colombia, España, México y otras nacionalidades se posaban frente a la imagen del "Niño futbolista" para tomarse la foto o bien para pedirle un milagro para su selección. Otros se mostraban sorprendidos de que la imagen vistiera con un uniforme.

Eleazar Martínez, un aficionado mexicano que llegó a la iglesia poco antes del mediodía, dijo: "yo no sé si es bueno o es malo, pero sí es muy raro para mí, como católico, ver vestido al Niño Dios así, no estoy muy de acuerdo", dijo.