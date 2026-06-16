Banco del Bienestar asegura que no existe daño patrimonial a usuarios y mantiene solvencia

El Banco del Bienestar -principal dispersor de recursos de los programas sociales del Gobierno Federal-, aseguró este martes que no existe daño patrimonial a sus usuarios, además de que mantiene su solvencia y estabilidad financiera.

Lo anterior, luego de que se difundieran las sanciones que le ha impuesto recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por diversas conductas cometidas en años previos.

Desde hace algunos años, cada día 15 de mes, la CNBV da a conocer las sanciones y multas derivadas de éstas, que impone en el mes inmediato anterior, no sólo a las instituciones de banca comercial y de desarrollo, sino a otros intermediarios financieros.

Dichas sanciones, en algunos casos, tienen su origen en faltas generadas en años previos, y al momento de su publicación, aún pueden ser sujetas de impugnación por las entidades señaladas.

Observaciones de carácter administrativo; ya fueron atendidas

En un comunicado, el Banco del Bienestar detalló al respecto que las sanciones referidas corresponden a observaciones de carácter administrativo, determinadas por la CNBV en el 2023, y no implican existencia de daño patrimonial a los usuarios, afectación a los recursos de los Programas para el Bienestar, ni la comisión de irregularidades por parte de la institución.

Destacó que las observaciones señaladas por la autoridad ya han sido atendidas mediante acciones de fortalecimiento de los procesos internos, controles operativos, gestión de riesgos y mecanismos de supervisión institucional, por lo que, aseguró que hoy opera correctamente.

“De este modo, es importante precisar que las sanciones administrativas referidas, no comprometen en ningún momento, ni en forma alguna, la solvencia, estabilidad financiera, ni la operación cotidiana del Banco del Bienestar, institución que continúa cumpliendo con su mandato de promover la inclusión financiera y acercar servicios bancarios a las comunidades que históricamente habían carecido de éstos”, puntualizó.

10 sanciones en lo que va del año

De acuerdo con información de la CNBV, en lo que va del año se han impuesto 10 sanciones al Banco del Bienestar por un monto total superior a los 5 millones de pesos.

Las conductas sancionadas son diversas y ocurrieron entre 2020 y 2023, aunque las sanciones se impusieron y publicaron en el 2026.

Algunas de las conductas sancionadas son, por ejemplo, registros contables incorrectos; e incumplir con las obligaciones relativas a la administración integral de riesgos, de acuerdo con lo publicado por el regulador.

No obstante, estas sanciones pueden ser impugnadas por la institución señalada.