CNTE: contención no represión

Contrario a la percepción de que, después de las negociaciones con el Gobierno, resultaba fortalecida la CNTE, percepción compartida por muchos, incluido quien esto escribe, después de sus negociaciones con el Gobierno, la posición oficial del oficialismo es de endurecimiento ante las demandas.

La decisión de que la SEP consulte directamente al más de 2 millones y medio de profesores que tiene el sistema de educación pública, sin la intermediación sindical, innegablemente que fortalece la relación del gobierno con el magisterio y debilita a los dirigentes gremiales.

Parece que están previstas reacciones de las secciones de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con antecedentes de violencia y que, a diferencia del pasado, el Gobierno ha dado un giro, está abierto al diálogo, pero en sus términos, y decidido a enfrentar la violencia con la estrategia de no reprimir, pero si contener enérgicamente a los grupos más radicales.

¿Quién paga los aranceles a México?

A pesar de los acuerdos comerciales, el Gobierno estadunidense ha cobrado aranceles a muchos productos de la industria de México que, si bien son menos a los aplicados a otras naciones, no tardan los consumidores estadunidenses en darse cuenta que son ellos los que pagan los aranceles, lo cual provoca inflación que reduce su poder adquisitivo.

Los norteamericanos que tienen estadísticas de todo, han revelado que en el año fiscal entre el 12 de abril de 2025 y el 12 de abril de 2026, la industria mexicana ha pagado 23 mil millones de dólares por aranceles.

A pesar de la satisfacción de la Casa Blanca y su triunfalista propaganda electoral, precisamente porque está en marcha el proceso

de las elecciones de medio término, no pasarán muchas semanas sin que la carestía se convierta en inevitable tema de campaña.

El Tercer México no tiene complejos

Los únicos que no se sorprenden porque el oficialismo reviva la noticia de la Torre Centinela en Ciudad Juárez son los residentes de la frontera, pues saben que, además de maniobra electorera, acostumbrados a las distorsiones chilangas de la realidad, pues saben que, además de ser estéril maniobra electorera, refleja la distorsionada visión chilanga de las realidades fronterizas.

Los habitantes de las comunidades de ambos lados de la frontera saben, y saben bien, que para resolver sus problemas de seguridad no pueden depender de sus respectivos gobiernos nacionales, pues las élites de CDMX y Washington no entienden sus realidades y actúan a partir de sus juicios deformados por los prejuicios y los complejos.

Quizá la explicación está en el ensayo de Joaquin, el hijo mayor de López Dóriga,” en el cual afirma que las comunidades de ambos lados de la frontera son “El Tercer México” no comparten las visiones de élites de sus capitales nacionales. La de Washington por estar plagada de prejuicios, mientras a la de CDMX la agobian los complejos.

NOTAS EN REMOLINO

Algunos se escandalizan por el anuncio de la Casa Blanca de que aquellos que tienen residencia legal como estudiantes o como trabajadores con permiso temporal, para tramitar la green card de residencia permanente, necesitan salir de Estados Unidos y de sus países solicitarla. Miopía política, pues acotaría la llamada fuga de cerebros … Más allá de las narrativas, el panismo de CDMX hará campaña para retener las alcaldías que hoy gobierna y ser competitivo en aquellas donde el morenismo es débil … La designación anticipada de la senadora Laura Itzel Castillo avivó el pleito de la bancada morenista por la presidencia de la mesa directiva … A los ciudadanos de a pie se nos hace difícil saber si nos beneficia o perjudica el anuncio de que se exporta menos crudo a Estados Unidos … Antiguo y sabio proverbio árabe: “Cuatro cosas hay que nunca vuelven más: una bala disparada, una palabra hablada un tiempo pasado y una ocasión desaprovechada” …