Cobro de impuestos a jugadores del Mundial 2026 será complejo, anticipa el IMEF

En un panorama donde los ingresos públicos han disminuido, el cobro de impuestos a los jugadores del Mundial de Futbol 2026 será algo complejo para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), anticipó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

En videoconferencia, Víctor Manuel Barajas, presidente del Comité Técnico Nacional del IMEF, recordó que mientras la FIFA está exenta del pago de impuestos —un requisito que hace cada cuatro años al país sede del Mundial de Futbol— los jugadores sí deberán pagar impuestos, así como aquellas compañías y plataformas que transmitan los partidos y las operadoras turísticas.

"Probablemente veamos al SAT intentando recaudar impuestos directamente, sobre todo a los jugadores, porque la empresa de contenido de medios y las operadoras turísticas, muchos de ellos residen en México, pero muchos de los jugadores no. La gran mayoría de quienes van a jugar los partidos en México, pues no son los seleccionados nacionales y algunos de los de los seleccionados nacionales ni siquiera viven en México. Entonces, a ellos sí se les va a exigir el pago de impuestos y pues aquí lo interesante va a ser cómo se va a pagar el impuesto", indicó.

Respecto a cuánto podría estar perdiendo el Estado mexicano por la exención de impuestos, añadió que esto es difícil de cuantificar, en tanto que la autoridad fiscal tampoco ha dado datos al respecto.

Al cierre del primer cuatrimestre del año, los ingresos públicos cayeron 2.2% anual, donde al interior la recaudación por el pago de impuestos de los contribuyentes se redujo en 1.6% en comparación con el mismo periodo de hace un año.

En cuanto al impacto que tendrá el Mundial 2026 sobre el crecimiento económico, el IMEF recordó que esto será de menos de 0.15% del Producto Interno Bruto (PIB), ya que no se han estado cumpliendo con las estimaciones que se realizaron previo a la llegada de los turistas extranjeros.

“Lo que se vendió como catalizador resultó ser un espejo. Reflejó con nitidez lo que ya existía debajo, que es la especulación tarifaria que ahuyenta al viajero de largo alcance, así como la infraestructura de movilidad inconclusa y un modelo de planeación turística que confunde el tamaño del evento con la certeza del beneficio”, dijo Anglrad Cervantes, coautor de la Ponencia IMEF 2026.