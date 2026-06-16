Colombia prioriza protagonismo en su primer Mundial en México

El Estadio Ciudad de México volverá a vibrar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, seis días después de recibir la inauguración entre México y Sudáfrica. Ahora es el turno de Colombia y Uzbekistán.

Ninguna de estas selecciones sabe lo que es jugar un Mundial en territorio mexicano. Uzbekistán porque nunca antes había clasificado al torneo; Colombia porque no participó en las ediciones de 1970 ni 1986. Se enfrentarán este 17 de junio dentro del Grupo K.

"La Ciudad de México tiene un estadio mítico que te emociona con sólo pisar el césped. Aquí vimos ganar al mejor Pelé y al mejor Maradona", comentó el seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, en la conferencia previa.

Colombia regresa a la Copa del Mundo después de ocho años. Su última participación fue en Rusia 2018, donde avanzó hasta octavos de final y previamente, en Brasil 2014, logró el mejor papel de su historia al llegar a cuartos.

Lorenzo, originario de Argentina, fue asistente técnico de la Selección Colombia en 2014 y 2018. Por ello, sabe que no hay otra ruta para destacar en 2026 que no sea el protagonismo.

"(Uzbekistán) Es un equipo que contraataca muy bien y aprovecha la pelota parada, así que es un equipo de cuidado, con mucho orden y que sabe a qué juega. La manera de contrarrestarlo es asumiendo el protagonismo y encontrando espacios. Va a hacer un partido donde habrá que tener paciencia y mucha agresividad en la terminación de las jugadas".

Al mismo tiempo, prioriza imponer un sello con el que los aficionados colombianos se sientan identificados, ya sea en el estadio o en Sudamérica.

"Hablamos mucho del tema de identidad y esencia. Creo que Colombia es alegría, necesita tener un motivo para sonreír y la selección quiere jugar bien para eso. No es fácil, estamos haciendo todo lo posible, pero creo que la identidad y esencia del colombiano hemos tratado de respetarla".

Este será el quinto Mundial para Néstor Lorenzo. Como jugador disputó Italia 1990 con Argentina y como auxiliar técnico (de José Néstor Pekerman) estuvo en Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Genera altas expectativas entre aficionados y prensa colombiana luego de llevar al equipo al subcampeonato de la Copa América 2024 y al tercer lugar de la Eliminatoria Conmebol rumbo al Mundial 2026, superando a Uruguay y Brasil.

Sin embargo, otorga el mérito a los jugadores: "A veces cuando uno habla mucho no dice nada y hay cosas que son fundamentales que queremos que ellos sepan, como que no se distraigan en la previa, con el entorno familiar o con representantes porque es un momento en el que necesitamos máxima concentración. El jugador puede hacer algo dentro del campo. El técnico depende mucho más de los jugadores para que su plan funcione".

Colombia comparte el Grupo K con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, a quienes enfrentará en ese orden.

Dos de sus principales figuras, James Rodríguez y Luis Díaz, se encuentran listos para el inicio del torneo, aseguró Lorenzo. También enfatizó que sus 26 convocados están al 100% físicamente.

Sobre no confiarse, añadió: "Los Mundiales nos están demostrando que no hay equipos pequeños y que no hay que subestimar a nadie. Uzbekistán es un equipo que ha tenido muy buenos resultados, tiene un gran técnico y cuatro o cinco jugadores de mucha categoría. Sobre todo, es un equipo ordenado. Ese es nuestro desafío".

Crítica a las pausas de hidratación

Pese a ser un tipo de aspecto tranquilo, que incluso besó una estampa de la Virgen de Guadalupe durante la conferencia previa al duelo contra Uzbekistán, Néstor Lorenzo no dudó en criticar la pausa de hidratación que ha impuesto la FIFA a partir de esta Copa del Mundo.

"Cuando las temperaturas suben de 30 o 35 grados, una pausa de hidratación es correcta para los jugadores. Pero cuando se hacen de tres, cuatro o cinco minutos me parece que ya se pierde un poco la esencia de hidratación".

Las pausas de hidratación están presentes en el futbol desde hace tiempo, pero en este Mundial ha sido un hecho muy criticado su duración con un claro enfoque publicitario.

Eso fue algo que subrayó el director técnico de Colombia: "Estoy viendo que al principio, cuando hacían la pausa, mostraban al técnico hablando con los jugadores. Ahora son todas pausas publicitarias, me gustaría saber si ese era el sentido desde el principio".

Se estima que más de 60,000 espectadores colombianos ingresen al Estadio Ciudad de México este 17 de junio para el duelo contra Uzbekistán, que será a las 20:00 horas locales.