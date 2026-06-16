Airbus expande sus operaciones en Querétaro

Querétaro, Qro. Airbus, fabricante aeroespacial, inauguró la ampliación de la planta que opera en el municipio de Colón, en Querétaro.

Con este proyecto la compañía de origen europeo refuerza sus capacidades para producir puertas y componentes aeronáuticos. El plan de expansión implicó una inversión de 646.7 millones de pesos y la creación de 262 puestos de trabajo.

El director general de Airbus Querétaro, Dominik Raps, expresó que la ampliación de la planta permitirá aumentar la producción de puertas de pasajeros para aeronaves de pasillo único, reforzando los planes de aceleración productiva. Además de la ampliación de infraestructura, el proyecto integra tecnología.

"Estamos incorporando maquinaria de última generación, como el centro automatizado de remachado de revestimiento exterior, que realiza más de dos millones de preparaciones al año y la máquina de la preparación de bisagras de piano de alta precisión. Además, se implementará la más reciente tecnología de medición para la aceptación final de los productos, lo que permitirá una instalación rápida y confiable en el fuselaje", declaró.

El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero, resaltó que la ampliación de Airbus fortalece la industria estatal, la cual —añadió— junto con el Aeroclúster se ha consolidado como un referente en el país y en Latinoamérica.

"Su presencia ha contribuido a formar talento, a fortalecer nuestra cadena de suministro, a generar empleos de calidad y a posicionar a Querétaro como uno de los ecosistemas aeroespaciales más importantes de América Latina", manifestó.

La planta es cuatro veces más grande de lo que se proyectó inicialmente, compartió el presidente de Airbus en México, Ricardo Capilla. La expansión de las operaciones en Querétaro, afirmó, contribuirá al objetivo global de producción de 70 a 75 aviones por mes para el 2027.

"A nivel global, la familia del A320 ha consolidado una cartera récord para Airbus de pedidos, (…) Hoy es oficialmente el avión más entregado de la historia. No es cualquier cosa. Ante esta demanda mundial que continúa en ascenso, Airbus, México y Querétaro responden con ellos", declaró.

Durante la inauguración, el vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Airbus Helicopters, Laurent Mazoué, habló de la unidad de Querétaro como un pilar estratégico para la empresa a nivel global.

"Juntos no solo estamos construyendo puertas aeronáuticas o componentes para helicópteros, estamos construyendo un futuro en el que Querétaro seguirá ocupando un lugar central en la industria aeroespacial global", comentó.

El nuevo edificio de Airbus, de 4,500 metros cuadrados, eleva la superficie total a 12,000 metros cuadrados.

La compañía suma más de 40 años de presencia en México; además de la planta de Querétaro, cuenta con un centro de capacitación en la Ciudad de México (con simuladores de vuelo completos del A320), entre otras operaciones.

Querétaro fortalece su participación en la industria aeroespacial, de la que es uno de los mayores receptores de inversión extranjera directa (IED) para la fabricación de equipo, de acuerdo con la Secretaría de Economía. La IED del ramo, de los últimos 20 años, se ha asentado principalmente en Querétaro, en Chihuahua, y en Baja California.