Hoteles de Puebla esperan derrama económica de 50 millones de pesos por graduaciones escolares

Puebla, Pue. Hoteles de Puebla que tienen salones de eventos, esperan tener al 100% de fechas apartadas por graduaciones de escuelas que serán a principios de julio, cuya derrama económica estimada es de 50 millones de pesos, dijo su representante Manuel Domínguez Gabián.

El dirigente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles refirió que, a mediados de mayo, comenzaron a tener el apartado de fechas para esos festejos, los cuales representan aumentar ventas hasta 30%.

Refirió que serán al menos 20 días de eventos consecutivos, lo cual trae un impacto positivo en otros prestadores de servicios vinculados; además se generan empleos directos e indirectos.

Estimó que alrededor de 3,000 empleos directos se generan entre meseros, cocineros, vigilantes, administrativos, así como personal indirecto que complementa los servicios, como organizadores de fiestas, productores de alimentos, bebidas, grupos musicales, maquillistas, floristas y alquiladoras.

Destacó que esta industria en temporadas altas, como graduaciones escolares y durante el fin de año, genera ingresos importantes, por lo cual también mantienen promociones.

Indicó que algunos establecimientos desde hace 20 años realizan cenas de graduación con la contratación de grupos musicales.

Mantienen precios

Domínguez Gabián detalló que en promedio cobran 350 pesos por persona, cuyo precio se mantiene desde el año pasado pese al alza en insumos.

Recalcó que muchos hoteleros prefieren hacer el sacrificio en precios, aunque los gastos en servicios de luz y agua no bajen, así como la contratación de personal para los banquetes.

Indicó que los negocios del sector siguen invirtiendo para hacer mejoras y darles un atractivo a sus salones de eventos no solo por graduaciones sino por bodas y fiestas de XV años.

Recordó que son 220 hoteles afiliados, de los cuales 60% tienen salones de eventos para recibir en promedio a 150 invitados.