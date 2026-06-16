Repsol firma acuerdo para explorar un campo de crudo en el Lago de Maracaibo en Venezuela

La española Repsol suscribió este martes un acuerdo para explorar un campo de crudo liviano en una importante zona petrolera de Venezuela, en un esfuerzo por hallar nuevos yacimientos en el país.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la captura en enero de Nicolás Maduro, impulsó una reforma petrolera para reabrir la puerta a inversiones privadas en este sector.

Repsol alcanzó en abril un acuerdo con Caracas para reactivar sus operaciones en el país. Rodríguez ha suscrito una serie de convenios con compañías internacionales en las últimas semanas, luego de que Washington flexibilizara las sanciones contra las compañías multinacionales que negociaran con la petrolera estatal venezolana.

Uno de sus proyectos más importantes, Cardón IV, en el noroeste del país, produce actualmente produce 580 millones de pies cúbicos de gas por día, según información oficial.

"En esta oportunidad, además del gas, estamos apuntando al crecimiento en petróleo", dijo Héctor Andrés Obregón, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), durante un acto transmitido por el canal oficial.

El acuerdo contempla la exploración de un campo en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, cuna petrolera de Venezuela donde comenzó hace más de un siglo la explotación comercial.

Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo en el mundo, pero hace casi una década se paralizó la exploración de nuevos yacimientos.

"Repsol está comprometido a invertir en Venezuela", indicó por su parte Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol.

La presidenta encargada se refirió a Repsol como "un socio comprometido" con Venezuela, incluso "en los malos momentos".

"Tienen las puertas abiertas en Venezuela para seguir expandiendo sus inversiones que están garantizadas con nueva normativa", dijo Rodríguez.

La producción de Venezuela ronda el millón de barriles diarios, muy lejos de los más de tres millones que llegó a producir hace casi dos décadas.

En abril el gobierno interino también suscribió un acuerdo con el gigante energético BP para la exploración de yacimientos de gas en la frontera marítima con Trinidad y Tobago.