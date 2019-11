Ante el adelanto de promociones que hicieron algunos autoservicios y tiendas departamentales previo a El Buen Fin, el presidente de la Concanaco Servytur, Juan Manuel López Campos, señaló que los empresarios necesitan un “piso parejo” por lo que hizo un llamado a respetar la campaña ya que es un esfuerzo conjunto donde participan las autoridades y la ciudadanía.

“(Las promociones adelantadas) fueron una reacción a no perder clientes", criticó. "No podemos evitar lo que ya pasó, pero apostamos a que el próximo año sí salgamos todos juntos, en la misma fecha y con piso parejo”, apuntó López Campos en el marco del banderazo del Buen Fin 2019.

Previamente, el funcionario había calificado la campaña “Fin Irresistible de Walmart” como “competencia desleal” pues dijo que al no formar parte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y no ser agremiado de ninguna organización empresarial, la cadena de tiendas de supermercados realiza competencia colgándose de un programa del cual no está inscrito.

Hoy viernes por la mañana se llevó acabo el banderazo de El Buen Fin en las inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México al cual asistió la secretaria de Economía, Graciela Márquez; Alberto Ortíz, director general de Fonacot; Surit Romero, subprocuradora de la Profeco, entre otros.

Mejor resultado

Se espera que las ventas de la novena edición del fin de semana más barato del año alcancen un monto de 118,000 millones de pesos, equivalentes a un incremento cercano al 5%, comparado con el mismo periodo del 2018.

Sin embargo, la cifra podría ser mayor ya que, de acuerdo con datos del presidente de la Conacano Servytur, se han registrado un incremento del 20% en los establecimientos participantes, totalizando en 200,000 unidades.

“Nos hace pensar que se puede incrementar el 5% que esperábamos de crecimiento para este año en los sectores de comercio”, mencionó.

En el evento, Miguel Torruco Marqués, estimó que este fin de semana largo se espera la asistencia cercana a un millón 813,000 turistas hospedados en hotel, mismos que dejarán una derrama económica de 4,904 millones de pesos de la derrama de esos usuarios; asimismo se espera una ocupación de ocho puntos por arriba de la media nacional que es de 58 por ciento.

“Este tipo de actividades fomenta la economía también unifica la familia y sobretodo estimula a que haya mayor desarrollo de la economía local para el beneficio de los mexicanos”, expresó.