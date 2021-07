Las disposiciones fiscales establecieron a partir de 2017 la obligación de expedir adicional al CFDI un complemento denominado complemento de recepción de pagos.

Este complemento debe incorporarse al CFDI que se expida por la recepción de pagos en parcialidades, y en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea cubierta dentro del mes que se emitió el comprobante, incluso cuando se trate de operaciones a crédito. El complemento debe emitirse a más tardar el día 10 del mes inmediato posterior del pago. De hecho, es viable emitir un complemento por cada pago recibido o uno solo por todo el mes, siempre que sea al mismo receptor.

Es común que muchos contribuyentes no le den la debida importancia a la expedición de los complementos de recepción de pagos e inclusive que no los expidan o no los soliciten; esto constituye un riesgo frente a la autoridad hacendaria que puede evitarse con plataformas como Core Rd.

Las repercusiones por no expedirlo van desde una multa de $17,020.00 a $97,330.00, y al no solicitarlo puede ser la no deducción de la erogación para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el no acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado.

El complemento es una medida utilizada por el SAT para tener un control de la información y el comportamiento de los contribuyentes, que facilita la conciliación de facturas y pagos; al detallar la cantidad que se paga e identificar la forma de pago, con lo que se tiene el momento exacto de causación del IVA, la moneda con la que se realizó el pago y por ende la fluctuación cambiaria originada por el efecto contable de la provisión del documento.

Con ello se le facilita a la autoridad programar actos de fiscalización cuando detecte que hay datos no sustentados o simplemente se generen dudas.

La información que es recabada por medio de este complemento es tan valiosa para la autoridad como para el contribuyente, ya que con ella se puede relacionar pagos de facturas y facilitar la presentación de la declaración informativa de terceros, conocida por los contadores como “DIOT”. En el futuro este CFDI sustituirá la citada declaración.

Pero, ¿cuál es el motivo por el cual, a un documento tan significativo, no se le dé la importancia necesaria? La respuesta se encuentra en la falta de control administrativo. Las empresas y las personas físicas obligadas a emitir y/o recabar el complemento, no siempre están en condiciones de controlar toda la información que deben recopilar mes a mes. Entre declaraciones de pago, informativas, envío de la contabilidad, expedición de CFDI y control de la nómina; las empresas se enfrentan a un cúmulo de difícil control que significa un suplicio para cualquier contribuyente.

Existen soluciones en el mercado que pueden facilitar el control administrativo y eficientar de manera importante las obligaciones de los contribuyentes.

Un buen ejemplo de ello es Core Rd, una plataforma paras administración de CFDIs con opciones para realizar su descarga masiva, además de confrontar las listas negras del SAT con clientes y proveedores, con lo que ayuda a evitar contingencias futuras.

Adicionalmente, Core Rd cuenta con reportes de los complementos de pago recibidos y emitidos por cada RFC. Con ello no solo auxilia al departamento de contabilidad y de impuestos, sino también a la contraloría, a las áreas de cuentas por cobrar o por pagar e incluso la de compras.

Otra de las grandes ventajas es que se asigna un usuario a los proveedores para que ellos suban tanto sus facturas como los complementos de pago; esto permite que en el supuesto de que un proveedor no hubiese enviado el complemento de pago, la plataforma envíe todos los días un correo solicitando la información, hasta que sea emitida y cargada a la plataforma.

Tratándose de los complementos asociados a CFDIs de ingresos que se emitan en otras sucursales o con distintos PACs, Core Rd los descarga y concentra para que sean consultados, puedan emitirse reportes o sean descargados los XML y PDF.

¿Qué tan interesado está en conciliar su información?

Con aplicaciones como Core Rd puede conciliar sus registros contables contra la base de datos del SAT para obtener un reporte de diferencias a favor o en contra de clientes y proveedores lo que ayuda a responder fácilmente las compulsas que realiza la autoridad.

También puede verificar los CFDI cancelados:¿cuántas veces por la falta de comunicación entre las áreas se presentan declaraciones erróneas que implican presentar declaraciones provisionales complementarias y el pago de impuestos innecesarios que solo pueden recuperarse en la declaración anual o como un pago de lo indebido, con la consiguiente tramitología excesiva que conocemos para recuperar el saldo a favor?

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados y con ello la automatización de los procesos. Con Core Rd las empresas han dejado de tener dolores de cabeza, ya que la recepción de complementos de pago es un proceso automático; saben en forma eficiente quiénes los han emitido y quiénes faltan por generarlos, y evitan las implicaciones fiscales que conlleva la no expedición.

La pandemia sufrida ha evidenciado la importancia de contar con toda la información en tiempo real, clara y oportuna. Esto solo es posible si se cuenta con las herramientas necesarias. La opción que ofrece Core Rd es efectiva y ayudará a tener todo perfectamente controlado para una presentación correcta de toda la información requerida por la autoridad en cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El éxito de un negocio se basa en la oportuna toma de decisiones, por ello una aplicación como Core Rd permite al empresario enfocarse en el futuro de la empresa, en tanto que la parte administrativa está debidamente controlada.

Core Rd es desarrollado por Cloud Core una empresa que desarrolla plataformas para gestión de información y es parte de Grupo Safe Data con más de 25 años de experiencia.