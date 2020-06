Luego de que la ibérica Iberdrola canceló la inversión de 1,200 millones de dólares que generaría 2,000 empleos para la construcción de la central de ciclo combinado a gas natural y vapor de agua de 1,204 megawatts de Tuxpan, Veracruz, el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, aseguró que la nueva Central Térmica de Ciclo Combinado será licitada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La cancelación de la central de Veracruz obedeció a la falta de proveeduría de gas, según el gobierno municipal de Tuxpan en un contexto en el que el gobierno federal ha dado un giro en la política eléctrica que ha afectado la producción privada desde hace varios meses, actividad en la cual Iberdrola ha sido señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los actores más beneficiados de regímenes anteriores. hoy en día es el productor privado de energía más grande del país.

Con presencia desde hace 20 años en el país, la española ha llegado a una capacidad instalada de 8,543 megawatts repartidos en 20 centrales de ciclo combinado, parques eólicos y fotovoltaicos en 15 estados.

De esta capacidad, casi 57% corresponde a la que se ha adjudicado mediante contratos de largo plazo para venta exclusiva a la CFE como productor independiente de energía. Pero, además, 26% tiene permiso de autoabasto, cuyo costo tarifario aumentará por lo menos 10% a partir del próximo mes luego de que la Comisión Reguladora de Energía autorizó a CFE un cobro casi 800% superior en la tarifa de transporte que les puede cobrar a estas empresas que a su vez venden energía a socios de los proyectos, en un régimen legado que se ha considerado como privilegiado para las empresas que llegaron antes de la reforma energética.

Más de 80% de la generación de Iberdrola en el país corresponde a ciclos combinados mediante gas natural, con altas eficiencias que llegan hasta el 80% de la capacidad instalada. Así, la española tiene una participación de 5% de la capacidad instalada nacional, pero al promediar con las otras tecnologías de la empresa, Iberdrola alcanzaría una participación de casi 60 terawatts hora al año, es decir, la quinta parte de lo que se genera en México.

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado a esta empresa como una de las principales orquestadoras de la oposición a las nuevas políticas del sector eléctrico, argumentando el poder de mercado que ha alcanzado tras los contratos logrados con administraciones anteriores.

Licitación de la CFE en Tuxpan, en vilo

Sin embargo, el primer mandatario de Veracruz no aclaró si la magnitud de la nueva central de ciclo combinado que licitará CFE en Tuxpan o la inversión y empleos proyectados serán los mismos, además de que hasta el momento no se garantiza la proveeduría del gas natural por parte de la estatal eléctrica, que hasta el cierre de esta edición no emitió comentarios al respecto.

“Desde acá por Tempoal me comuniqué con nuestra amiga Rocío Nahle, secretaria de Energía, y me ha confirmado que el proyecto para Tuxpan se mantiene, pero que es de la CFE y la empresa del estado licitará su construcción donde empresas veracruzanas tendrán la oportunidad de trabajar”, explicó el primer mandatario estatal en Twitter.

Y es que previamente, el alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, reveló que representantes de Iberdrola acudieron a su oficina para informarle oficialmente la cancelación de este proyecto.

