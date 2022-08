AMLO aseguró que ya tiene contemplado el presupuesto de Internet para Todos del próximo año

Monterrey, NL. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este domingo con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la subestación Central Ciclo Combinado, en Pesquería, para dar a conocer el programa Iluminando y Comunicando a México, Internet para Todos, donde comentó que ya tienen contemplado el presupuesto para el ejercicio 2023, sin especificar el monto.

Recalcó que la CFE es fundamental para este proyecto y que habría sido un error querer que desapareciera y le dijo a los trabajadores “ustedes son testigos que se iban cerrando plantas y dejando a las empresas, y ustedes tenían incertidumbre. Yo creo en la economía mixta”.

Cuando llegué a la presidencia CFE sólo generaba el 50% de energía eléctrica. Aquí en esta región los productores privados todavía abastecen el 90% del sector empresarial y CFE atiende al consumo doméstico”, dijo López Obrador.

“Dijimos, si no ponemos un alto, CFE va a terminar generando cuando mucho un 20% de todo el mercado”, hizo énfasis el primer mandatario.

El jefe del Ejecutivo destacó que el conflicto entre Rusia y Ucrania demostró que lo mejor para un país es ser autosuficiente, ya que por este conflicto la energía eléctrica privada se incrementó cinco veces más, “eso es lo que querían hacer aquí en México”.

“A lo mejor están pateando el bote, yo me voy a ir y la gente consciente no va a permitir esos abusos. Les ofrecimos el 46% a los particulares, esto representa todo lo que consume Argentina, pero no tienen llenadera. Ahora (que se vayan) a robar más lejos, ¡aquí, ya no!” advirtió.

En CFE como empresa pública “del pueblo, no va a haber despidos, ahora hay un proyecto de rehabilitar 30 plantas de generación eléctrica y no se va a mutilar el Contrato Colectivo de Trabajo”, dijo.

En contexto expresó que este programa de Iluminando y Comunicando a México, busca lograr que llegue el internet y la telefonía celular a los lugares más apartados. Así como en 1960 se nacionalizó la industria eléctrica, porque las empresas extranjeras no estaban interesadas en dotar de energía eléctrica a las comunidades apartadas, ahora los mexicanos cuentan con 99.6% de cobertura de energía eléctrica.

En el caso de internet actualmente se dan concesiones, pero las empresas sólo atienden a las ciudades donde la población puede pagar un servicio privado. El presidente agregó que ha recorrido el total de municipios que son alrededor de 2,500 y de ellos carecen de internet 1,000 municipios, donde cuando mucho hay internet en la cabecera municipal.

Garantizar la información

Su objetivo, recalcó, es garantizar a todos el derecho a la información y comunicación.

A los colaboradores de CFE de la región Golfo Norte, les reconoció que son de los mejores trabajadores del país y han sido éstos los que evitaron su privatización, así como los trabajadores de Pemex y los maestros evitaron la privatización de la educación.

“La riqueza no es contagiosa, no permea, hay que apoyar de abajo para arriba. Cuando fue la crisis por la pandemia, fueron a decirme (los empresarios), hay que solicitar crédito, como el Fobaproa que costó un billón de pesos y aún se están pagando los intereses. Nosotros tenemos otra fórmula, les dijimos, vamos a apoyar abajo, a los adultos mayores, a los Jóvenes Construyendo el Futuro, hemos dado 11 millones de becas, apoyo a campesinos”.

Por último le agradeció al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, “estamos trabajando de común acuerdo, él está trabajando al 100”.

kg