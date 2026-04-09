Colombia registra una inflación de 0.78% en marzo, dato superior al esperado

Colombia registró una inflación de 0.78% en marzo, ⁠un dato superior al esperado por el mercado, impulsado por el alza de los precios de las comunicaciones, los alimentos y ⁠la salud, informó el ⁠jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La variación mensual se ubicó por encima del alza de 0.52% en marzo de 2025, pero por debajo del 1.08% en febrero pasado.

Según la mediana de un sondeo de Reuters, el mercado esperaba una inflación de 0.69% para el tercer mes de 2026.

El comportamiento en marzo estuvo explicado por un incremento en los precios de las comunicaciones de 2.96%, de los alimentos, los que más pesan en el cálculo del indicador, de 1.27% y de la salud, de 1.06%.

Los precios de la recreación y la cultura subieron 0.88% en marzo, los de los restaurantes y hoteles 0.86%, los de alojamiento, agua, electricidad y gas 0.85%, mientras que los del vestuario se incrementaron 0.19% y los de la educación 0.17%, precisó el DANE.

En contraste, los precios del ⁠transporte bajaron 0.22% y los de las ⁠bebidas alcohólicas y el ⁠tabaco 0.37%.

En el primer trimestre, la inflación acumuló un incremento de 3.07%, ⁠por encima del 2.62% en el mismo periodo de 2025.

En el acumulado de los últimos 12 meses hasta marzo, la inflación escaló a 5.56%, en comparación con el 5.09% en el mismo periodo del año pasado y por encima de la meta puntual del Banco Central de 3%.

El aumento de la ⁠inflación ha sido la principal razón por la que el Banco Central incrementó recientemente su tasa de interés de referencia hasta el actual nivel de 11.25%.