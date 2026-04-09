Pemex moviliza a 150 trabajadores para controlar el fuego en la refinería de Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que 150 elementos de seguridad de la empresa participaban hasta la tarde para controlar un incendio en la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, sin que, hasta ahora, se hayan registrado lesionados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en su cuenta de la red social X que 150 elementos de la petrolera trabajan para controlar un incendio en la Refinería de Dos Bocas.

Aseguró que el incidente estaba controlado y no hay personas lesionadas.

“En las labores participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Marina, Defensa y del Gobierno estatal”, dijo la mandataria.

Explicó que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado.

La jefa del Ejecutivo comentó que el reporte le fue proporcionado por el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y el gerente de la refinería de Dos Bocas.