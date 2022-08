CFE instalará 2,800 antenas de comunicaciones como parte de su proyecto Internet para Todos: Bartlett

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, afirmó que el proyecto para brindar el servicio de Internet para Todos contempla la instalación de 2,800 antenas de comunicaciones que beneficiarán a 6.4 millones de personas en 18,364 poblaciones. De este total, 873 antenas serán instaladas en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con lo que se beneficiará a 1.2 millones de personas en 5,201 poblaciones; mientras que, en Veracruz, Tlaxcala y Puebla, serán 407 antenas para llevar internet a 3,373 localidades y beneficiar a 1 millón 250,000 habitantes.

Lo anterior, luego de que únicamente anunciaron en su página que la estatal a través de su subsidiaria CFE Telecomunicaciones, Internet para Todos (TEIT) ofrecerá servicios de internet y telefonía móvil en las 32 entidades federativas del país, informó en su sitio web: cfeteit.mx. además, CFE TEIT ofrece una red de banda ancha móvil con tecnología 4.5G con planes de datos móviles y telefonía sin plazos forzosos. Por lo pronto, tendrá 12 paquetes de prepago que van desde 30 pesos hasta 300 pesos mensuales. El paquete más económico, de 30 pesos ofrece hasta 4GB de velocidad de internet, 250 minutos de llamadas y 125 mensajes SMS; su vigencia es de tres días.

Aunque no lo confirmó, la CFE no desmintió que utilizará la red de Altán.

Al respecto, Jesús Romo, analista de Telconomía, explicó en su momento que por tanto, aunque tiene a todos los mexicanos cautivos como usuarios de electricidad, CFE TIT no debe ser un competidor sino un Operador Movil Virtual (OMV) con un enfoque social, que el gobierno finalmente sumará para que se avance en la interconexión del país.

Ello, porque el título de concesión de CFE Internet para Todos deben ofrecer algún tipo de servicio de internet donde no hay un proveedor ya sea terrestre, satelital, etcétera e incluye una lista de los lugares donde podrá prestar los servicios, dijo a El Economista, ya que era de esperarse, la oferta dice que sólo puede entrar donde no hay otros y por tanto es un proveedor, no un competidor.

A la vez, por el tipo de precios, tarifas y paquetes que ofrece, se enfoca en un sector específico de la economía al cual el Estado se compromete a apoyar, aunque aún le faltan dispositivos, es importante buscar esta conexión y que exista este proveedor para los mexicanos.

En tanto, este fin de semana, frente a más de 660 trabajadores de las áreas de Distribución, Transmisión, Construcción, Generación y Suministro Básico en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Manuel Bartlett Díaz, reconoció la importancia del proyecto que busca llevar internet a todo México y destacó que solamente la CFE y su personal pueden lograr el reto de construir e instalar más de 2,000 torres en todo el país.

De ese total, corresponde al Estado de México, Michoacán y Guerrero la instalación de 436 antenas, en beneficio de 1 millón 21 mil habitantes de 2,419 poblaciones; y en los estados de Nayarit, Jalisco y Colima la instalación de 148 antenas, en beneficio de 209 mil habitantes de mil 57 poblaciones, para dotar de internet gratuito a escuelas, plazas públicas e instituciones.

En encuentros con personal de la CFE en Toluca, Estado de México, y Bahía de Banderas, Nayarit, el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, refirió que Internet para Todos forma parte de los grandes proyectos de transformación que lleva a cabo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para romper con las injusticias sociales, igual que los Bancos del Bienestar y el Tren Maya. Aseveró que cuenta con el valioso apoyo de las y los trabajadores electricistas para impulsar el desarrollo del país.

Manuel Bartlett apuntó que la CFE sigue siendo una sola empresa, la misma que electrificó a todo el país y ha transmitido sus conocimientos por generaciones. Es la empresa más importante de México.

En su gira de trabajo por seis estados, para reunirse con personal de la CFE, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Cosoleacaque, Veracruz. En el primer encuentro, dijo que el pueblo de México les necesita y lanzó el reto: “Si los anteriores trabajadores de la CFE ya electrificaron todo México, ¿por qué no vamos a poder llevar internet a todo el país con los trabajadores de la CFE?”.

