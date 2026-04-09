Banco Central de Perú mantiene la tasa de interés en 4.25%

El Banco ⁠Central de Reserva de Perú mantuvo el jueves estable su tasa ⁠de interés de referencia en 4.25%, una decisión que se repite por séptimo mes consecutivo y en línea con las expectativas de los analistas.

La decisión de mantener ⁠la tasa tomó en cuenta ⁠que la tasa mensual de inflación en marzo fue de 2.38%, mientras que la inflación sin alimentos y energía se ubicó en 2.07%, dijo el banco en un comunicado.

Este aumento significativo de la inflación del mes obedeció al efecto conjunto de varios choques de oferta: el fuerte aumento de los precios internacionales de combustibles, la interrupción total del suministro de gas natural y LGN durante la primera quincena del mes, así como la incidencia de factores climáticos adversos, agregó.

En términos interanuales, el banco dijo que la tasa de inflación se elevó de 2,2% en febrero a 3,8% en marzo, en tanto que la inflación sin alimentos y energía aumentó de 2,2% a 3,7% en el mismo periodo, ubicándose por encima del rango meta.

El banco refirió que las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 2,1% en febrero a 2,5% en marzo, manteniéndose dentro del rango meta de inflación.

Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta hacia fines de año y se ubiquen alrededor ⁠de 2% en 2027, conforme se vayan disipando ⁠los efectos de los choques ⁠de oferta, señaló.

La actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial y los indicadores ⁠adelantados siguen mostrando un buen desempeño. En marzo la mayoría de indicadores de situación actual y de expectativas permaneció en el tramo optimista.

Perú, uno de los principales productores de cobre, ha sido durante mucho tiempo una de las economías más estables de la región, a pesar de años de agitación política.

Los peruanos acudirán a las urnas el 12 de abril con la esperanza de romper un ciclo ⁠de agitación política que ha impedido que cualquier presidente complete un mandato en la última década, en medio de escándalos de corrupción, aumento de la delincuencia y frustración de los votantes.