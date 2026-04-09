México legisla el desafío de la identidad frente a la inteligencia artificial

En una sesión marcada como el primer encuentro entre la tradición creativa y la automatización tecnológica, la Cámara de Diputados de México aprobó un paquete de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). El objetivo: blindar a los artistas, específicamente a los profesionales del doblaje, frente a la capacidad de la Inteligencia Artificial (IA) para clonar, suplantar y comercializar la esencia misma del talento humano: la voz y la imagen.

Aprobado con 368 votos a favor y 104 abstenciones, el dictamen impulsado por presidencia ahora ha sido enviado al Senado de la República. Sin embargo, el texto que llegó a la cámara alta no es el original; éste no estuvo exento de polémica y fue transformado por una reserva de siete modificaciones que buscan el complejo equilibrio entre la protección del trabajador y los intereses de una industria de medios que teme un exceso de regulación.

Una amenaza existencial para el doblaje

La industria del doblaje en México es una de las más importantes del mundo hispanohablante, pero ahora se encuentra en una crisis. La IA generativa ya permite "entrenar" modelos con solo unos minutos de audio de un actor para generar diálogos infinitos sin que el artista vuelva a pisar una cabina de grabación. La reforma busca que el talento humano no sea desplazado por su propia "sombra digital" sin consentimiento ni pago de por medio.

Voces que han dado vida a iconos del cine y la animación son parte del patrimonio cultural inmaterial del país. No obstante, la aparición de la IA generativa permitió que empresas pudieran "entrenar" algoritmos con el archivo histórico de un actor para generar diálogos nuevos sin que el artista original vuelva a ser contratado. Ante este escenario, el gremio artístico levantó la voz, denunciando lo que consideran un "robo de identidad profesional".

El nuevo dictamen

El documento inicial fue reformulado desde la bancada de Morena, el coordinador parlamentario Ricardo Monreal, fue el encargado de presentar las siete reservas. Estos cambios, asegura, no son menores; representan el consenso alcanzado tras jornadas de cabildeo con actores, intérpretes y representantes de la industria de la radio y televisión.

Desplazamiento del Conflicto al Ámbito Jurisdiccional Uno de los puntos más polémicos fue la eliminación de las sanciones económicas directas. El proyecto original contemplaba multas administrativas de hasta 586 mil pesos (5,000 UMAs) por el uso no autorizado de imagen y voz. La modificación eliminó estas multas de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, las violaciones se resolverán mediante juicios laborales. El argumento oficial es evitar la "duplicidad" de sanciones con la Ley de Derechos de Autor, aunque para la oposición, esto debilita el poder disuasorio de la ley.

Transparencia contractual (Art. 305 Bis LFT). La reforma introduce una obligación sin precedentes: los contratos deben ser explícitos respecto a la IA. No basta con una cláusula genérica de "cesión de derechos". Ahora se debe desglosar la remuneración y las condiciones bajo las cuales se empleará la voz o imagen del trabajador mediante nuevas tecnologías. Esto busca terminar con la práctica de las empresas de apropiarse de la "huella digital" del artista a perpetuidad por un pago único.

La voz como derecho de autor (Art. 87 LFDA). Históricamente, la ley protegía la imagen física, pero la voz habitaba en un vacío legal más ambiguo. La modificación al artículo 87 de la LFDA eleva la voz al mismo estatus jurídico que la imagen. Se establece que cualquier resultado generado por IA que replique estos rasgos requiere el consentimiento expreso del titular, delimitando su uso estrictamente a los fines pactados.

El concepto de "Suplantación" (Art. 118 LFDA). En una precisión técnica vital, se sustituyó el término "imitación" por "suplantación". Mientras que la imitación es un ejercicio artístico humano, la suplantación mediante IA busca engañar al consumidor o sustituir la actividad profesional del artista. Esta distinción es el "muro" que pretende evitar que los clones digitales desplacen a los humanos en el mercado laboral.

Candados a la transformación digital (Art. 121 LFDA). Se estableció que cualquier transformación o modificación de la voz o imagen mediante IA requiere un acuerdo por escrito. Esto impide que una grabación autorizada para un fin (por ejemplo, un comercial de radio) sea transformada mediante IA para otro fin (un audiolibro) sin que el artista vuelva a recibir una compensación o sea consultado.

El equilibrio con la libertad creativa (Parodia y Sátira). Ante el temor de que la ley fuera usada para censurar el humor o la crítica política (memes o deepfakes satíricos), se incluyó una excepción: el uso de voz e imagen con fines de parodia, sátira o imitación creativa será permitido siempre que no induzca a error al público ni pretenda sustituir al artista en su mercado profesional.

Lenguaje incluyente y reconocimiento profesional. Finalmente, se realizó una armonización terminológica. Se sustituyeron términos genéricos por conceptos como "personas trabajadoras", "artistas", "intérpretes" y "ejecutantes". Esto otorga una mayor dignidad jurídica al sector, reconociendo que su trabajo no es un simple suministro técnico, sino una labor creativa protegida por el Estado.

El debate en la tribuna

A pesar de la aprobación mayoritaria, el debate del pasado martes 7 de abril reveló grietas profundas. La diputada Alma Lidia de la Vega defendió la reforma como una "salvaguarda de la dignidad profesional", señalando que no se puede permitir que el progreso tecnológico ocurra a costa de la precarización del talento humano.

Sin embargo, desde la oposición, el diputado Germán Martínez (PAN) lanzó una advertencia severa: la ley podría ser "letra muerta" si el Estado no tiene las herramientas para vigilar lo que ocurre en el mundo digital. Además, alertó sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sugiriendo que un exceso de control sobre la "imitación" podría inhibir la libertad de expresión y la creación cultural.

Por su parte, Movimiento Ciudadano criticó la falta de una definición legal sólida de "Inteligencia Artificial" dentro del cuerpo de la ley, lo que a su juicio dejará en manos de los jueces la interpretación de qué herramientas tecnológicas entran en la categoría de IA y cuáles no.

La reforma ahora viaja a la Cámara de Senadores, ahí se espera se analice la efectividad de haber eliminado las multas administrativas y la necesidad de armonizar estas leyes con los tratados internacionales de propiedad intelectual. Esto finalmente determinará si esta ley es realmente una base certera para los artistas o un intento insuficiente.

VAP

Votación

368 votos a favor.

104 abstenciones.

Puntos relevantes del dictamen

Se eliminaron las multas (originalmente de 586 mil pesos).

El artículo 305 Bis obliga incluir cláusulas sobre el uso de IA y la remuneración.

Se requiere consentimiento previo para replicar voz o imagen.

Se mantiene la libertad para la parodia y la sátira, siempre que no engañen al público.

En esta liga puede consultarse el dictamen original: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2026/abr/20260407-IV.pdf