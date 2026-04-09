Samanta Schweblin ganó la primera edición del Premio Aena dotado de un millón de euros

La escritora argentina Samanta Schweblin ganó la primera edición del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, por su obra El buen mal, Así lo anunció este miércoles el jurado en Barcelona, que determinó que Schweblin, de 48 años, inaugura con su libro de cuentos este galardón, cuyo nacimiento ha estado rodeado de polémica.

“Hoy este premio da su primer paso premiando la excepción. Me emociona de verdad pensar que estoy recibiendo un premio que es también un reconocimiento al género del cuento”, dijo la escritora.

Financiado por Aena, la empresa gestora de aeropuertos en la que el Estado español tiene 51% de las acciones, la convocatoria del premio sorprendió hace unas semanas al irrumpir en el panorama de las letras hispanas.

Los finalistas de este galardón que pretende distinguir anualmente a la mejor obra publicada en castellano, o traducida de lenguas cooficiales, recibirán 30,000 euros, casi 35,000 dólares. Los finalistas fueron el español Enrique Vila-Matas y su obra Canon de cámara oscura, la chilena Nona Fernández (Marciano), el español Marcos Giralt Torrente (Los ilusionistas), y el colombiano Héctor Abad Faciolince (Ahora y en la hora).

Un jurado formado por profesionales del mundo cultural y literario -y presidido por la escritora y periodista española Rosa Montero- decidió en marzo a los cinco finalistas, entre una preselección de obras de narrativa publicadas en 2025.

La creación del premio, por el que Aena se compromete también a adquirir miles de ejemplares de la obra ganadora y las finalistas para distribuir entre sus trabajadores y administraciones locales, generó sin embargo debates en España.

Mientras varias voces del sector de la cultura celebraban esta nueva apuesta por la literatura, otras se preguntaban por la pertinencia de que una empresa con participación estatal, y del sector de los transportes, irrumpiera en el mundo literario con un premio tan abultado.

“Es mecenazgo que sirve a todos”, dijo el presidente de Aena, Maurici Lucena, en una entrevista en el diario La Vanguardia. “Se trata de una modesta inversión en ‘soft power’ de nuestra cultura hispana para toda América”, añadió.

El galardón iguala en dotación para su ganador al Premio Planeta, que cada año desde 1952 entrega en octubre este gigante editorial español a una novela, en este caso inédita, en una cena literaria que también se celebra en Barcelona. Convertido en una potente plataforma comercial, en el extenso palmarés del Planeta figuran premios Nobel de Literatura como el peruano Mario Vargas Llosa o el español Camilo José Cela, así como otros escritores de prestigio como Eduardo Mendoza, Jorge Semprún, Antonio Skármeta o Ana María Matute.