Parlamento de Venezuela designa a funcionario afín al chavismo como nuevo fiscal general

El Parlamento de Venezuela designó este jueves a Larry Devoe, un funcionario afín al chavismo, como nuevo fiscal general de Venezuela durante una sesión en la que también aprobó una ley de minería favorable a la inversión extranjera.

El nombramiento le sigue a una serie de cambios en cargos clave después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de fuerzas estadounidenses.

Devoe estuvo al frente del estatal Consejo Nacional de Derechos Humanos, instancia que se encarga de coordinar y apoyar las políticas públicas en la materia.

"Se desprende que el ciudadano Larry Devoe reúne impecablemente con todas las credenciales académicas, éticas, morales y ciudadanas para llevar la dirección y la conducción del Ministerio Público", dijo la diputada oficialista Carolina Carreño al proponer su designación.

Devoe ya había sido designado como fiscal encargado en reemplazo de Tarek William Saab el pasado 25 de febrero.

"Juro seguir trabajando sin descanso para contribuir a alcanzar ese sistema de justicia penal que esté a la altura de nuestro pueblo, este sistema de justicia penal que deje atrás la criminalización de la pobreza", indicó Devoe luego de jurar ante el Parlamento.

El diputado opositor Henrique Capriles, dos veces candidato a la presidencia, expresó su desacuerdo por la designación del fiscal.

"Si nosotros queremos que este país cambie esta es una oportunidad de poner en las instituciones a personas que no tengan militancia política, que sean independientes y que esas instituciones le sirvan al país", dijo.

Durante la sesión parlamentaria también se designó como defensora del pueblo a la abogada Eglée González Lobato.