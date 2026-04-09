Cuba recibe al vicecanciller ruso en medio de tensiones con Estados Unidos

El vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, está de visita en Cuba donde tuvo un encuentro el jueves con el presidente Miguel Díaz-Canel, en medio de fuertes tensiones entre La Habana y Washington.

"El presidente de la república, Miguel Díaz-Canel, sostuvo un encuentro con el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Riabkov", indicó la presidencia cubana en su cuenta de X.

La visita ocurre 10 días después de la llegada a Cuba de un petrolero ruso en medio de un bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

"Quiero agradecer en nombre del Partido (comunista), el Gobierno y el pueblo cubanos el combustible que nos ha hecho llegar la Federación de Rusia", declaró el presidente, citado en el mensaje.

"Es una muestra de que Cuba no está sola", agregó el mandatario.

El 31 de marzo llegó a Cuba el petrolero ruso "Anatoly Kolodkin", con 730,000 barriles de crudo, el primer tanquero que llegó a la isla desde el 9 de enero y que representa un breve alivio del bloqueo impuesto por Washington.

Cuba, con 9.6 millones de habitantes, registra una profunda crisis económica debida a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, de la baja productividad de su economía centralizada y del colapso del turismo.

Dejó de recibir petróleo desde Venezuela tras la operación militar estadounidense en la que fue capturado Nicolás Maduro, el 3 de enero.