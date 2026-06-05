La creatividad es el inicio de la innovación: cómo encontrar ideas de negocio diferentes

¿Si tuvieras que poner un negocio hoy, cuál sería? Para muchas personas, responder esa pregunta no es sencillo porque las ideas se nublan. Este fenómeno es común entre emprendedores, quienes suelen enfrentar dificultades para desarrollar ideas innovadoras.

Para los negocios, la creatividad va más allá de cualquier expresión artística, significa identificar una oportunidad de negocio innovadora. Para lograrlo, Rodolfo Ramírez, fundador y director, REDBOX, plantea que antes de innovar es necesario desarrollar ciertas habilidades y procesos previos.

La creatividad es un acto, no un adjetivo; es una actividad natural en el cerebro. La creatividad es el medio y la innovación es el fin”, comentó durante el Congreso Internacional Conecta Pymes organizado por UPS.

El valor de diferenciarse en un mercado competitivo

Innovar no implica necesariamente desarrollar tecnología. También consiste en mejorar algo que ya existe o crear una propuesta más atractiva para los consumidores.

“Si no generas valor para tu consumidor, lo suficiente para que abran la cartera y te compren, no es innovación”, mencionó.

Los consumidores cada vez valoran más la experiencia de compra. Por ejemplo, una funda de teléfono personalizada con nombre, colores o diseños propios resulta más atractiva que una versión genérica, a pesar de que ambas cumplen con la misma función.

El problema radica en que muchos emprendedores no saben por dónde comenzar para crear un modelo de negocio innovador.

El bloqueo creativo también se encuentra en los negocios

Uno de los principales obstáculos para desarrollar nuevas ideas de negocio es el bloqueo creativo.

Rodolfo Ramírez explicó que esto se debe a cómo reacciona el cerebro. Es decir, existen tres sistemas que se activan dependiendo de la situación.

El primero se encarga de las necesidades básicas como el sueño o el hambre; el segundo reacciona ante amenazas y situaciones de sobrevivencia; mientras que el tercero se enfoca en los procesos lógicos.

Cuando necesitamos ideas para un asunto crítico de negocio, se apagan las partes pensantes. No nos damos cuenta, pero nuestra mente tiene miedo por la presión”.

Por ello, ante la urgencia o momentos de estrés por encontrar una idea de negocio, el cerebro entra en pánico y prioriza la supervivencia.

¿Cómo ser más creativo?

El especialista recomienda que las reuniones con lluvia de ideas se realicen sin filtros ni prejuicios. Este paso, aunque puede parecer sencillo, lo que ocasiona es que los pensamientos fluyan y las ideas no sean descartadas.

“Puede ser media hora o una hora para que todas las ideas sean bienvenidas. No hay ideas malas, no hay consecuencias y no importa si no funcionan”.

Uno de los errores para encontrar la creatividad es forzarla o creer que se encuentra encerrado en una oficina. La creatividad rara vez surge de manera espontánea; suele alimentarse de nuevas experiencias, información y referentes.

Pero para encontrar la inspiración, es necesario tener referencias para agilizar el proceso creativo. “Encontrar ideas innovadoras no es un proceso accidental. Hay que buscar información, conocer bien al cliente y conocer qué está haciendo tu competencia”.

Cabe mencionar que no se trata de copiar exactamente el mismo modelo, sino encontrar aquello que lo diferencia y adaptarlo al contexto y necesidades del consumidor.