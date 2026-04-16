Día Mundial del Emprendedor 2026: así es el perfil del emprendedor en México y sus desafíos

Cada 16 de abril se conmemora el Día Mundial del Emprendedor, una fecha que busca reconocer a quienes impulsan la economía a través de la innovación, la generación de empleo y la creación de nuevas empresas. Pero también es un momento para reflexionar sobre los retos que implica no solo emprender, sino sostener y hacer crecer un negocio.

En México, el ecosistema emprendedor muestra avances importantes. De acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento de la Asociación de Emprendedores de México (Asem), los emprendedores tienen una edad promedio de 31.8 años y casi la mitad de los fundadores cuenta con estudios de licenciatura, lo que refleja un perfil cada vez más preparado.

Sin embargo, el emprendimiento sigue teniendo un fuerte componente tradicional: 51% de las empresas son familiares, lo que plantea desafíos en términos de profesionalización y escalabilidad. A esto se suma una brecha de género persistente, ya que 66% de los negocios son liderados por hombres, frente a 33% por mujeres.

Los motivos para emprender en México

Detrás de cada negocio hay una razón distinta para dar el salto al emprendimiento, para los mexicanos los principales motivos están relacionadas tanto con aspiraciones personales como con factores económicos.

De acuerdo con la Asem, el 29.3% de los emprendedores inicia un negocio por crecimiento personal y profesional, mientras que el 28.8% lo hace al identificar una oportunidad de negocio rentable. En tercer lugar, el 24.3% emprende por la necesidad de aumentar sus ingresos.

Asimismo, el 15.3% lo hace debido al desempleo, y el 15.2% busca dejar de tener un jefe, lo que refleja también el componente de autonomía que impulsa a muchos a crear su propia empresa.

Infográfico EE

Desafíos de los emprendedores

Uno de los principales desafíos está en la consolidación. El 42% de los negocios tarda entre uno y tres años en ser rentable, y aunque el tiempo promedio de operación es de 6.3 años, esto no siempre se traduce en crecimiento sostenido.

En paralelo, la digitalización avanza, pero aún con rezagos: solo el 46% de las empresas vende en línea, lo que evidencia una oportunidad para ampliar mercados y fortalecer la competitividad.

Así, en el marco de esta fecha, el emprendimiento en México refleja un ecosistema en evolución: con talento y motivación, pero con retos estructurales que obligan a cambiar el enfoque, pues el reto es construir empresas rentables, resilientes y sostenibles en el tiempo.