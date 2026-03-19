Simón Cohen: Productividad no es trabajar más horas, sino mejor

La productividad no significa trabajar horas excesivas, sino tener un equilibrio entre el trabajo intenso y el descanso, afirmó Simón Cohen CEO de Henco Global y “tiburón” de Shark Tank México.

En entrevista, durante su participación en el festival de emprendimiento incMTY 2026, realizado por el Tec de Monterrey, expresó que los colaboradores deben ser vistos como “atletas corporativos”, capaces de rendir al máximo, pero también de recuperarse.

Los equipos deportivos no entrenan todo el día, descansan, comen, se alimentan, los preparan mentalmente. Eso tenemos que hacer en las empresas. Nosotros somos atletas corporativos y no podemos estar todo el día haciendo abdominales”.

Cohen enfatizó que el rol de los líderes consiste en formar equipos que sepan diferenciar entre momentos de alto rendimiento y espacios de recuperación.

“Lo que tenemos que hacer nosotros como jefes es educar a la gente, a que cuando se trabaja se trabaja con todo, se aprieta la mandíbula y se va al 110 por ciento. Pero cuando se descansa, también se descansa con todo”.

Desde su perspectiva, solo así el tiempo de trabajo puede traducirse en resultados reales, evitando el desgaste que reduce la eficiencia de los equipos.

Jornada de 40 horas: retos para la cultura laboral

Sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el empresario consideró que el principal desafío no es operativo, sino cultural, puesto que en México la gente no solo va a trabajar, también socializa y busca un lugar donde se pueda sentir a gusto. Por ello dice que la reducción de la jornada laboral impactará en la socialización, puesto que habrá menos tiempo y eso también ayuda al éxito en el trabajo.

“No estoy a favor de esa reducción de horas porque en México se pierde mucho tiempo. La cultura mexicana es de saludar en el pasillo, de echar el cafecito, o sea, aquí no venimos nada más a trabajar, nos gustan socializar y parte de socializar es el éxito y la felicidad que puedes tener en el trabajo”.

Cohen advirtió que una reducción de horas sin ajustes en la forma de trabajar podría impactar la productividad y elevar costos.

Lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo la gente puede pasarla bien y ser de muy alto rendimiento, trabajar muy duro, echarle todas las ganas, pero a la vez tener tiempo para tomarse el café con el amigo”.

Tecnología y procesos, aliados del desempeño

En este contexto, destacó que la tecnología será un factor clave para compensar los cambios en la jornada laboral. Herramientas digitales y automatización permitirán eficientizar procesos que antes eran manuales, especialmente en tareas operativas o administrativas. Sin embargo, subrayó que el factor humano sigue siendo central.

Dice que la tecnología va ayudar mucho a eficientizar los procesos, automatizar ciertas cosas que se hacían manualmente, hacer muchos procedimientos que se hacían en Excel y en y en hojas de cálculo. Pero insiste en que “las empresas se hacen de personas y las personas tienen corazón. Somos seres humanos y hay que socializar”.

Bajo esta lógica, defendió una cultura laboral donde el bienestar y el rendimiento no sean opuestos. “En mi filosofía muy particular es pasarla rico en la chamba. Se vale pasarla bien en el trabajo, se vale divertirse, tener amigos y ahí mismo puedes ser de muy alto rendimiento”.

¿En qué se fija un inversionista de Shark Tank?

Como inversionista en Shark Tank México, Simón Cohen señaló que el principal factor para apostar por un negocio es el perfil del emprendedor, pues más allá del producto, observa la actitud, la preparación y la forma en que transmiten su visión.

Me gustan industrias importantes, grandes y que el emprendedor tenga ese carisma, esas ganas de trascender, esas ganas de volar, esa hambre de aprender, de rodearse de gente que sea mejor que él. Y ahí es donde yo digo: ‘este es mi gallo y ahí le invierto’”.

No obstante, advirtió que uno de los errores más comunes es exagerar o mentir sobre el negocio.

“Estamos muy acostumbrados a sobrevender nuestros productos o nuestros servicios y creo que la gente dice muchas mentiras. Los mexicanos tenemos que aprender a decir las cosas como son, con pasión, con visión, con enseñanza del pasado, pero sin exagerar demasiado”.

Humildad y visión, claves para crecer

Finalmente, el empresario recomendó a los emprendedores mantener un equilibrio entre ambición y humildad.

“Pongan los ojos en las estrellas y los pies en la tierra. Hay que tener la mirada en crecer muchísimo, pero sin perder esa humildad. La arrogancia es la principal causa de muerte de las empresas, de los imperios y de todo el mundo”.

En ese sentido, concluyó que el éxito no debe ser un punto de llegada, sino un proceso constante de mejora. Celebrar los logros es válido, pero siempre con la capacidad de volver a empezar y seguir construyendo.