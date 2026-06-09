Irán denuncia que le retiraron la asignación de entradas para el Mundial a días del torneo

La Federación Iraní de Fútbol anunció el martes que se le ha retirado la asignación de entradas para el Mundial a pocos días del inicio de la máxima competición futbolística mundial, lo que impide a los aficionados que ya habían hecho planes de viaje asistir a los partidos de su selección.

El Mundial comienza el jueves. Irán disputará sus dos primeros partidos del Grupo G en Los Ángeles, frente a Nueva Zelanda el 15 de junio y ante Bélgica el 21 de junio, para luego enfrentarse a Egipto en Seattle el 26 de junio.

La federación iraní FFIRI dijo que ya había iniciado el proceso de venta de entradas para los partidos, pero que ya no podía proporcionarlas a los aficionados.

"Esto ocurre a pesar de que muchos aficionados al fútbol iraníes, confiando en el proceso anunciado oficialmente, ya habían hecho los preparativos necesarios para asistir a los partidos", añadió.

"Privar a los aficionados iraníes del acceso a su asignación legal y oficial de entradas es una acción contraria al espíritu que rige las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes".

"Esta situación plantea serias dudas sobre la injerencia de consideraciones ajenas al deporte y de carácter político en la organización del mayor evento futbolístico del mundo".

Cada federación participante en la Copa Mundial recibe el 8% de las entradas para cada uno de sus partidos, que se asignan a los aficionados según sus propios criterios.

La FFIRI no reveló quién había tomado la decisión de retener las entradas, pero instó a la FIFA, el organismo rector del fútbol, a adherirse a "los principios de neutralidad, equidad y las normas establecidas", y le pidió que evitara que asuntos ajenos al terreno de juego ensombrecieran el torneo.

En una declaración a Reuters el martes, la FIFA dijo que estaba "colaborando estrechamente con la Federación Iraní de Fútbol para encontrar soluciones que cumplan con las normas y maximicen las oportunidades de los aficionados iraníes de asistir a los partidos".

La participación de Irán en el Mundial se ha visto empañada por la incertidumbre desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra la república islámica a finales de febrero, lo que desencadenó un conflicto regional.

La FFIRI negoció el traslado de la concentración del equipo de Arizona a México, debido a la incertidumbre sobre si se les concederían visados estadounidenses y a la creciente sensación en Irán de que la presencia de la selección en Estados Unidos debía reducirse al mínimo.

Tras semanas de incertidumbre, Estados Unidos concedió visados a todos los jugadores la semana pasada —10 días antes de su primer partido—, pero varios miembros del cuerpo técnico no los recibieron.

Un funcionario estadounidense dijo el viernes a Reuters que el Gobierno había expedido "los visados necesarios para que Irán compita en la Copa del Mundo".

La FIFA comunicó el martes que el secretario general, Mattias Grafstrom, había mantenido una "conversación positiva" con el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, tras la llegada del equipo a su base para el torneo.

"Ahora que el equipo se encuentra en México, la FIFA continuará el diálogo y la colaboración con la FFIRI para garantizar que la experiencia del equipo y de la delegación sea positiva", dijo Grafstrom.