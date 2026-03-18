incMTY 2026 arranca con foco en IA, inversión y colaboración global

El festival de emprendimiento incMTY arrancó su edición número 13 en el Tecnológico de Monterrey, donde del 17 al 20 de marzo reunirá a emprendedores, inversionistas, corporativos, universidades y autoridades para fortalecer el ecosistema emprendedor.

Con el lema “Connecting Innovation, AI, and Business”, la jornada congrega a líderes del ecosistema global en torno a temas como inteligencia artificial, venture capital y colaboración internacional.

Durante la inauguración, Daniela Garza, presidenta del Consejo de incMTY habló de la importancia de innovación y el emprendimiento y cómo eventos permite conectar a emprendedores con inversionistas.

Hace 13 años nació la idea de crear una plataforma de transformación para el ecosistema de emprendimiento de nuestra región. Hoy, incMTY es más de lo que en su momento imaginamos, pues se ha consolidado como el puente que conecta ideas, crea alianzas, pero sobre todo transforma negocios”.

A lo largo de estos años, incMTY ha evolucionado y ahora el festival es uno de los hub de negocios y emprendimiento de mayor impacto para México y América Latina.

En este sentido, Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey, señaló que, si bien el evento ha logrado conectar ecosistemas, aún persisten retos importantes, como impulsar soluciones verdaderamente disruptivas y generar vínculos entre personas e instituciones que de otra forma no coincidirían.

En tanto, Betsabé Rocha, titular de la Secretaría de Economía de Nuevo León puntualizó en que “lo que no se tiene en el norte, en el norte lo creamos”, lo cual refleja el ecosistema innovador que se vive en la región

Esta edición el país invitado fue Japón, que contó con una delegación de más de 60 personas, destacando que México es el principal receptor de capital nipón en América Latina con más de 1,600 empresas japonesas operando en el país.

Capital e Inteligencia Artificial

Durante el primer día los asistentes pudieron conocer en el panel "El chisme del capital y la ejecución", moderado por Maca Riva, de Chisme corporativo, lo que se necesita para levantar capital y escalar en el contexto latinoamericano.

Ryan Micheletti, director global de Operaciones de Founder Institute, recomendó a los emprendedores enfocarse primero en fortalecer su propuesta para competir dentro del grupo más sólido de startups.

En la misma línea, Adriana Tortajada, CEO de 1200vc, destacó que levantar capital requiere claridad de pensamiento, capacidad de escucha y disciplina para hacer más con menos, especialmente en el tránsito de capital semilla a Serie A.

La Inteligencia Artificial también fue protagonista. Marco Casarin, director general de Meta México, subrayó que el mercado de IA en América Latina está valuado en 12,700 millones de dólares y crecerá a una tasa anual del 28%.

Enfatizó en que el reto no es solo adoptar esta tecnología, sino desarrollar habilidades para utilizarla estratégicamente, desde la creación de prompts efectivos hasta su integración en modelos de negocio.

incMTY 2026.Especial.

Inversión global y nuevas oportunidades

La alianza México-Japón también tomó protagonismo con el fireside chat del programa JICA y la mesa redonda bilateral de alto nivel encabezada por el Embajador de Japón Kozo Honsei, junto con representantes de JICA, JETRO, la Cámara Japonesa de Comercio e Industria y el Tecnológico de Monterrey, para definir rutas concretas de inversión e innovación conjunta.

Asimismo, Simón Cohen, empresario y "tiburón" de Shark Tank México, ofreció una conferencia sobre productividad en la que compartió que el verdadero rendimiento nace de la claridad estratégica y el bienestar personal.

El evento incluyó espacios de networking como el Pabellón de Empresas Japonesas, la Zona Shero y el Future Now: Startup Hub, además del SelectUSA México Pitching Session, donde nueve startups presentaron sus proyectos con miras a expandirse al mercado estadounidense.

El primer día cerró con la entrega de los incMTY Awards, que reconocieron a inversionistas, emprendedores, empresas y aliados estratégicos que impulsan la innovación.

Más allá de las conferencias, el festival confirma su papel como punto de encuentro donde las ideas se convierten en oportunidades y las conexiones en negocios, en un entorno donde la tecnología, el capital y el talento marcan el rumbo del emprendimiento.