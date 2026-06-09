IMPI descarta supervisión a pequeños negocios por transmitir el Mundial

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró que los pequeños negocios no serán supervisados por transmitir los partidos del Mundial, pese a que se había advertido sobre la necesidad de contratar una señal empresarial.

Vidal Llerenas, director general del IMPI, afirmó durante su participación En Así las cosas con Gabriela Warkentin, en W Radio, que restaurantes, fondas o comercios cuyo giro principal no es la transmisión de eventos deportivos no serán objeto de inspecciones.

El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado, no hay manera de hacerlo. No queremos generar pánico, queremos que la gente disfrute el Mundial”, dijo.

En los días previos se dio a conocer que los negocios debían contratar una señal empresarial para transmitir los partidos, ya que el uso de servicios contratados para el hogar se considera indebido si se utiliza con fines comerciales. Esta situación generó dudas entre pequeños emprendedores sobre posibles multas.

Dónde sí habría supervisión

Aunque el titular del IMPI no especificó si los negocios necesitan una señal empresarial o pueden transmitir los partidos con una personal, sí explicó que la supervisión se centrará en grandes negocios, particularmente en aquellos en que la exhibición de partidos es el principal atractivo, como bares especializados.

Detalló que estos establecimientos, en muchos casos, ya cuentan con servicios de transmisión empresarial, debido a que de manera regular ofrecen eventos deportivos a sus clientes.

“De acuerdo con la petición de quien tiene los derechos, habrá ciertas verificaciones en ciertos lugares, con la capacidad limitada que tenemos, y será enfocada a negocios de mayor tamaño, que es muy probable que ya tengan estos pagos porque de manera regular también transmiten eventos deportivos”, explicó.

También señaló que el foco estará en grandes negocios. “Nos vamos a enfocar a negocios grandes, por nuestra propia capacidad y por el evento. Así ha sido en otros mundiales”, agregó.

Sin embargo, invitó a las empresas a hacer lo posible por tener paquetes de negocios, especialmente negocios que se dedican a temas deportivos.

Alcance de las verificaciones

Vidal Llerenas precisó que las acciones del instituto serán limitadas y no implicarán medidas severas para los negocios, al descartar sanciones como clausuras.

En ningún caso habrá una clausura, se va a enfocar a grandes negocios, no a pequeños o medianos, ni siquiera existe esa capacidad”, afirmó.

El funcionario reiteró que la actuación del IMPI responderá principalmente a solicitudes de los titulares de derechos y a casos específicos, por lo que no habrá operativos generalizados.

En este contexto, subrayó que el objetivo es evitar afectaciones innecesarias a pequeños comercios, y puntualizó en que el esquema de señal empresarial no es nuevo. En eventos deportivos internacionales anteriores, las empresas con derechos han ofrecido paquetes comerciales para negocios interesados en transmitir partidos de forma regular y atraer clientes.

Piratería, la prioridad

Más allá de la transmisión de partidos, el IMPI enfocará sus esfuerzos en combatir la piratería, particularmente en la venta de camisetas y mercancía no autorizada del Mundial.

El funcionario hizo un llamado a consumir productos originales, al considerar que esto permite que la derrama económica beneficie a más sectores formales.

Con ello, la autoridad busca priorizar acciones de mayor impacto económico, mientras deja fuera del foco a pequeños negocios que solo buscan sumarse al ambiente mundialista.