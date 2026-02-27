Más allá del precio: La estrategia de Panobianco para competir en la industria fitness

Ir al gimnasio se ha consolidado como una alternativa para mejorar la salud física y mental, lo que abre una oportunidad de negocio. No obstante, el reto es ofrecer un diferenciador frente a grandes cadenas y pequeños establecimientos.

Ante la apertura del primer gimnasio de Panobianco en México, Gerardo Hernández, CEO de Panobianco México, explica que para diferenciarse en este rubro es necesario ofrecer un modelo distinto y no competir por precios.

Ofrecemos un modelo de gran formato, con infraestructura, procesos estandarizados y accesibilidad. Creemos que el mercado mexicano tiene espacios para este tipo de modelos que combinan la ejecución disciplinada y la capacidad de operar desde el primer día”, menciona.

En México operan 6,283 gimnasios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que evidencia un mercado amplio pero competitivo.

México, un mercado fitness con potencial

El interés por el mercado mexicano se debe a que en México la tasa de penetración es apenas 5%, lo que lo convierte en una oportunidad de crecimiento, explica Gerardo.

Comparo con el mercado fitness en Brasil, de donde es originaria la empresa, la tasa de penetración es del 8% y existen otros países con mercados más maduros, como en el caso de Estados Unidos supera el 20 por ciento.

“El mercado está fragmentado, no hay un buen posicionamiento y hay muchos gimnasios de barrio y cuentan con una falta de estandarización”.

Gerardo añade que después de la pandemia, el crecimiento de la industria aumentó considerablemente, lo que también se convirtió en una ventaja para iniciar operaciones en México. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), los ingresos anuales del sector fitness es superior a los 38 millones de pesos.

Crear comunidad, la estrategia para mantener la retención

Ir al gimnasio por primera vez, sin experiencia y sin acompañamiento puede ser una barrera para no asistir o sentirse intimidado; sin embargo, el plan para que exista menos deserción es crear ambientes seguros y en comunidad.

A veces la gente no se acerca a los gimnasios por no sentirse en forma o por inseguridad respecto a su apariencia física, pero nosotros tratamos de mandar un mensaje en el que todos puedan encontrar comodidad, sin importar el nivel en que estés”.

Asimismo, destaca que la población ha cambiado su perspectiva sobre los gimnasios, ya que lejos de un tema estético, relacionan el ejercicio con el bienestar y el cuidado de la salud.

De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), el sobrepeso y la obesidad son problemas que padece la mayoría de la población, ya que 75.2% de las personas mayores de 20 años presentan esta condición, lo que refuerza el potencial de crecimiento del sector.

En este sentido, Gerardo Hernández expresa que crear comunidad es una forma para fortalecer la permanencia de los usuarios. “No tenemos que convencer a la gente, sino que tenemos que brindar un lugar donde puedan sentirse bienvenidos y puedan encontrarse con todos, es decir, hacer una comunidad donde todos puedan interactuar”.