Empleados de compañías de IA piden respaldar a Anthropic en disputa con el Pentágono

Cientos de empleados de las empresas de inteligencia artificial Google DeepMind y OpenAI instaron a los líderes de sus compañías a dejar de lado las rivalidades para cerrar filas en apoyo de Anthropic en su enfrentamiento con el gobierno de Donald Trump.

El Departamento de Defensa le dio a la startup hasta las 17:01 (22:00 GMT) de este viernes para aceptar el uso militar incondicional de su IA, a pesar de que esa petición viola los lineamientos éticos de la empresa.

En el centro del conflicto está la negativa de Anthropic a permitir que sus modelos Claude se utilicen para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o en sistemas de armas totalmente autónomos.

Las presiones del Departamento de Defensa provocaron un gesto de solidaridad del sector. En una carta abierta titulada "No nos dividirán", 336 empleados de Google DeepMind y 36 de OpenAI pidieron a los líderes del sector mantener una postura común.

"Esperamos que nuestros líderes dejen a un lado sus diferencias y se mantengan unidos para seguir rechazando las exigencias del Departamento de Guerra de obtener permiso para utilizar nuestros modelos en vigilancia masiva doméstica y para matar personas de forma autónoma sin supervisión humana", dice la carta.

El Pentágono lanzó un ultimátum esta semana para que la startup aceptara sus condiciones. De negarse, se enfrentarían a una orden de cumplimiento forzoso bajo la Ley de Producción de Defensa.

Esta normativa de la era de la Guerra Fría otorga al gobierno federal amplios poderes para obligar a la industria privada a priorizar las necesidades de seguridad nacional.

También amenazaron con calificar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, una designación normalmente reservada para empresas de países adversarios que podría perjudicar seriamente la reputación de la compañía.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, aseguró el jueves en un comunicado que no otorgarían un uso militar sin restricciones. "Estas amenazas no cambian nuestra posición: no podemos, en conciencia, acceder a su solicitud", dijo el ejecutivo.

Según The Wall Street Journal, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, les dijo a sus empleados que está buscando un acuerdo con el Pentágono, que incluya líneas rojas similares a las de Anthropic.