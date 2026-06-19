Mundial no impulsa ventas: pequeños negocios alrededor del estadio reportan bajas ganancias

Los pequeños negocios que están alrededor del Estadio Ciudad de México no están registrando la derrama económica esperada por el Mundial de futbol. Las ventas no marcan una diferencia significativa, al contrario, los días que hay partido en el estadio las ventas son prácticamente nulas.

De acuerdo con datos de Concanaco Servytur, 54% los pequeños negocios tienen ventas similares a las habituales y el 22% registra caídas, sólo el 11% dice tener incrementos. En contraste, restaurante, bares y cantinas que colocaron pantallas e hicieron promociones especiales incrementaron 50% sus ventas.

Negocios enfrentan caídas en ventas

Los comercios ubicados dentro de la llamada “última milla”, perímetro de seguridad establecido por la FIFA, son los más afectados. Las restricciones de acceso han limitado la llegada de clientes.

“Al estar ubicados en la última milla, el cierre ha sido prácticamente total; solo hay acceso a los residentes”, explica el dueño de un restaurante de pancita que esta cerca de la estación del Tren Ligero Huipulco.

El comerciante señala que, en días de partido, las ventas son mínimas debido al acceso restringido, situación que se agrava con las manifestaciones. Por ejemplo, en el partido de Colombia contra Uzbekistan sí tuvieron que cerrar, lo que representó cero ventas.

“El miércoles amanecimos completamente cerrados. Solo atendimos cuatro mesas entre 8 y 9 de la mañana; después ya nadie pudo entrar”, relata.

A esto se suma el comportamiento de los aficionados, quienes prefieren no desviarse hacia los negocios ante el riesgo de perder su lugar para ingresar al estadio. “Las filas son de hasta dos horas, así que muchos prefieren formarse directo y no ir a comer”, añade.

Tortas EstadioElizabeth Meza.

Ventas desiguales según ubicación

No todos los negocios enfrentan el mismo escenario. Aquellos ubicados más cerca de las entradas del estadio han logrado mantener o incluso mejorar sus ventas, pese a restricciones como la prohibición de colocar mesas en la vía pública o vender bebidas alcohólicas.

Pavlova, de Mi Chingón Homero, comenta que la afluencia ha sido menor en comparación con partidos de liga, aunque los aficionados sí consumen, principalmente para llevar. “Incluso nos va mejor en días sin partido, porque vienen trabajadores de la FIFA, de limpieza o de construcción”, señala.

Lo mismo dice Oscar Hernandez, de Tortas Estadio, quien indica que, si bien los días de partido generan flujo, las ventas más constantes provienen de trabajadores en jornadas normales; sin embargo, reconoce que varios negocios cercanos han tenido que cerrar.

Los comerciantes también destacan que, previo al Mundial, enfrentaron meses complicados debido a obras de remodelación en calles y banquetas, lo que redujo el flujo de clientes por el polvo y las dificultades de acceso.

Ante este panorama, los pequeños empresarios han optado por fortalecer su presencia en redes sociales para atraer clientes y compensar la baja afluencia en la zona.