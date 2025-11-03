Del miedo a la acción: ¿Cómo los emprendedores pueden dar el “salto”?

El miedo es una emoción natural que puede convertirse en un motor para el crecimiento del negocio, siempre que se aprenda a gestionarlo, asegura Maribel Núñez Mora, coach de innovación y liderazgo, y creadora del podcast “El poder del riesgo”.

“El miedo es algo natural que nos protege, pero también es algo que nos paraliza. En lugar de enfocarnos en nuestras habilidades y conocimientos para movernos, nos da la sensación de que debemos tener todo armado antes de dar ese primer paso”, explica Núñez.

Para la especialista, el miedo no se elimina, se transforma y puede ser el impulso que haga que crezca tu emprendimiento. “Ese miedo cuando se apodera de ti lo único que hace es que te empieza a limitar. El miedo no lo puedes evitar, pero sí lo debes controlar y saber canalizarlo. Si sientes miedo es porque vas bien, porque estás saliendo de tu zona de confort para hacerlo”.

Emprender también implica aprender a convivir con la incertidumbre, sobre todo cuando las cosas no salen como se planean. “Así como el miedo es algo incierto que puede suceder, cuando transformas ese miedo en fe, es la parte positiva, tener la certeza de que algo bueno va a pasar”, señala.

Dar el salto y moverse constantemente

El miedo no debe inmovilizar, sino impulsar al movimiento, debido a que los emprendedores necesitan avanzar, ajustar su visión y mantener la claridad del propósito.

Tienes que seguir moviéndote para aclarar hacia dónde quieres llegar, porque muchas veces si te limitas en tu emprendimiento a solamente ganar dinero para el día a día, te vas a quedar chiquito. Pero si tu idea es verdaderamente transformarte, si lo que te mueve es tu propósito, entonces tienes muy claro el objetivo, el por qué quieres hacer lo que estás haciendo, y de ahí vas construyendo esa escalera”, explica.

Empezar de abajo, pero con enfoque y dirección, es clave para dar el salto, puesto que no se trata solo de soñar, sino de actuar con estrategia.

Conectar con las emociones del cliente

Núñez señala que uno de los grandes desafíos para los emprendedores es aprender a vender, porque muchas veces pueden tener el mejor producto o servicio, pero si no se comunica adecuadamente su valor, difícilmente tendrá éxito.

Los clientes no compran productos, compran emociones, por eso, como emprendedor necesitas conectar con lo que estás haciendo desde el punto emocional y transmitirlo”, enfatiza.

El neuromarketing es una herramienta poderosa para conectar con el consumidor, debido a que no trata únicamente de dar un buen precio, sino de crear una propuesta de valor que conecte con el cliente.

“Hay que centrar la venta desde tu marca personal, conocerte, saber comunicarte y transmitir con emociones. Aceptar que eres vulnerable igual que tu cliente, porque al final queremos sentir esa empatía con la persona con la que estamos haciendo negocios”.

Incluso el mejor producto puede pasar desapercibido si no se comunica bien, advierte. “No importa qué tan bueno sea tu producto o servicio, si no lo sabes transmitir adecuadamente, nadie lo va a entender”.

El poder de preguntar

Muchos emprendedores se frenan por el miedo a equivocarse o a no tener las respuestas correctas, pero parte del problema se debe a que no estamos acostumbrados a hacer preguntas, sino a buscar respuestas, pero estas llegan cuando se haces preguntas.

Si no te atreves a preguntar nunca vas a obtener la respuesta, y en el emprendimiento no hay respuestas buenas ni malas, simplemente hay situaciones y hechos que tienes que aprender a transitar y liderar”.

Más allá de los conocimientos técnicos, Núñez considera que la verdadera transformación viene del cambio de mentalidad. “No importa cuántos certificados tengas en ventas, en finanzas, en marketing, en diseño; mientras no tengas esa capacidad de adaptarte y cambiar de mentalidad, nunca vas a despegar. El cambio en los emprendedores debe ser que dejen de perseguir cuestiones técnicas y conecten con esa emoción que los mueve a salir adelante para que tengan la resistencia de seguir emprendiendo”.

Un evento para perder el miedo y tomar acción

Con la intención de ayudar a los emprendedores a superar el miedo y tomar decisiones con propósito, Núñez organiza el evento “El poder del riesgo”, que se llevará a cabo el 19 de noviembre en el Foro Insurgentes, en la Ciudad de México, con un costo de 390 pesos.

Está dirigido a microempresarios, empresas familiares y autoempleados que buscan claridad y dirección sobre los pasos que deben seguir para hacer crecer su negocio.

El evento busca darles claridad y dirección sobre lo que tienen que hacer desde una perspectiva práctica y humana”, comenta Núñez.

Durante la jornada, especialistas como Antonio Arreguín; especialista en neuromarketing, Maribel Delgado; consultora en desarrollo humano, Claudia Vega; empresaria y Maru Araizaga, experta en gestión empresarial, compartirán su experiencia en emprendimiento, gestión de negocios y ventas, con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas que ayuden a los asistentes a avanzar, perder el miedo y construir su siguiente etapa profesional.