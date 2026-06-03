Menús en inglés y pagos digitales, así se preparan mipymes para el Mundial 2026

Los negocios que están alrededor del Estadio Ciudad de México ya están listos para recibir a los cientos de aficionados que asistirán a la inauguración del Mundial de Futbol 2026. Durante meses participaron en un programa de capacitación de Ola México, una iniciativa de Impact Hub enfocada en fortalecer los comercios de la zona.

La iniciativa no se limita a la Ciudad de México, también incluye negocios de otras ciudades sede como Jalisco y Nuevo León. En total participaron 434 negocios que, en conjunto, generan 1,475 empleos.

Estos establecimientos tienen en promedio cuatro años de operación y una facturación mensual de 21,725 pesos. La mayoría son liderados por mujeres y se concentran en giros de alimentos y bebidas, como restaurantes, fondas y antojitos. También se sumaron negocios de artesanías, turismo y publicidad.

Las mipymes accedieron a capacitaciones en digitalización, marketing, adaptación de productos para atender a visitantes, entre otros.

Cambios que trascienden

Mario Romero, director de Impact Hub Ciudad de México, destacó que la iniciativa comenzó hace tres años, porque la transformación de los negocios no es inmediata, ya que se requiere tiempo para generar cambios de fondo.

Aunque sí es un importante el tema de los turistas extranjeros, la apuesta no sólo es hacia ellos, sino dejar un legado y una capacidad instalada para los negocios; que sean una opción a largo tiempo”.

Tras las capacitaciones, los negocios mejoraron sus productos y servicios, adoptaron pagos digitales, desarrollaron campañas de marketing, adecuaron sus locales y ajustaron su modelo de negocio.

También crearon menús en inglés y explicaciones de los platillos, debido a que términos como torta no significan lo mismo en todos los países. Por ejemplo, para los chilenos, argentinos y peruanos, torta es el pastel.

Maria Pavlova Peña, dueña de Mi Chingón Homero dice que luego de las capacitaciones se dio cuenta que la mejor forma de atender a los clientes era crear paquetes, lo cual también le asegura más ingresos y le da la posibilidad de aceptar pagos con tarjeta.

Financiamiento para impulsar a los comercios

El financiamiento fue clave para impulsar a los negocios, ya que, en colaboración con Fundación Coppel, Ola México otorgó 1 millón de pesos de capital semilla, dirigido a negocios de la Ciudad de México, que podían acceder hasta a 10,000 pesos.

El monto se utilizó principalmente en equipamiento, publicidad, renovación del local, marketing y material de producción.

Por ejemplo, Oscar Hernandez, dueño de Tortas Estadio, utilizó el monto para comprar una vitrina más grande y acondicionar el local con temática mundialista. Detalla que las capacitaciones también lo llevaron a cambiar el modelo de negocio, puesto que no le era posible atender a tanta gente, por ello también apostó por crear paquetes.

Otro caso es el de Francisco Álvaro, de Tumbalá Café, quien con el apoyo económico compró un toldo e invirtió en la adecuación del local y en diseños mundialistas para los vasos de café y durante el mundial ofrecerá pequeñas bolsas de café orgánico de Chiapas.

Después de las capacitaciones, los negocios aumentaron sus ventas y el 84% adoptó pagos digitales, ya que antes sólo algunos aceptaban transferencias, lo que hacía más lento el proceso y resultaba poco práctico.

Reinauguran puso los negocios a prueba

Mario Romero dice que la inauguración del Estadio Banorte, durante el partido de México y Portugal, fue la prueba para los negocios, puesto que por políticas de la FIFA se mantuvo un cerco en los alrededores, lo que obligó a los comercios a adaptarse.

Ante esta situación Tortas Estadio tuvo buenas ventas, pero no por aficionados, sino por los policías que resguardaban la zona, quienes se convirtieron en sus clientes.

El mismo cerco se mantendrá durante los partidos del Mundial, y no se permitirá acceso a personas que no tengan boleto o no vivan en la zona, por ello Maria Pavlova prevé que no se tendrán buenas ventas.

Esperábamos que hubiera más visitantes, pero la realidad es que hay menos, porque no hay acceso a kilómetro y medio alrededor para personas que no tengan boleto o comprobante de domicilio”.

Ante esta situación, Mario Romero les recomienda a los negocios implementar promociones y preparar su operación para atender a los aficionados después de los encuentros.