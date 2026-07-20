Mercado Libre ve oportunidad de crecimiento en supermercados

Mercado Libre, una plataforma de comercio electrónico, ve una oportunidad para acelerar el crecimiento de su categoría de supermercado, donde actualmente solo uno de cada cuatro compradores de la plataforma realiza compras, por lo que buscará aumentar la penetración de ese segmento entre el resto de los consumidores.

Durante la presentación de la campaña de verano Haz el Súper, el vicepresidente de Supermercados de la plataforma de comercio electrónico, Hernando Moncaleano, expuso que durante este 2026, los productos de consumo masivo (CPG, por sus siglas en inglés) son la categoría de mayor crecimiento dentro del negocio de comercio electrónico en México.

Refirió que la participación de esta categoría dentro de las ventas totales del e-commerce pasó de 11.6% en 2019 a 16.3% en 2026 y ya se acerca a la de computación y electrónica de consumo, que se mantiene como la de mayor participación con 17.6%. Mientras que ropa y accesorios representa un 13.3 por ciento.

El directivo siguió explicando que el mayor potencial de crecimiento para la empresa está en los clientes que ya compran otras categorías dentro de la plataforma, pero aún no realizan compras de supermercado.

“Toda la gente que ya confió en Mercado Libre para comprar desde productos de jardinería hasta televisores, empieza a confiar en nosotros para comprar productos de supermercado, que es la categoría que dentro del portafolio que tiene Mercado Libre la que más clientes van probando", comentó durante la presentación de su campaña de verano para la división del Supermercado.

“La oportunidad que tenemos enfrente es inmensa, tanto desde el punto de vista de afiliados como desde el punto de vista de marcas. Estamos en un punto donde ya estamos experimentando, desde hace varios años, un crecimiento bastante explosivo”, añadió.

Actualmente, más de dos millones de personas ya han comprado productos de supermercado en la plataforma durante este año, la cual registra 50 millones de visitas mensuales en dicha categoría.

En ese sentido, Hernando Moncaleano aseguró que uno de los diferenciadores de la plataforma es el surtido de productos. Mientras un supermercado físico ofrece alrededor de 50,000 productos, Mercado Libre cuenta con un catálogo más de 10 veces mayor.

Destacó que los usuarios que integran los productos del supermercado a sus hábitos de compra aumentan su actividad dentro de la plataforma. “Una vez que un cliente compra supermercado, en promedio compra tres veces más en Mercado Libre”, indicó.

Los martes, seguidos de los lunes, son los días con mayor venta de productos de supermercado a través de Mercado Libre, mientras que la mayor parte de las compras se concentra durante la noche.

Entre las categorías con mayor dinamismo dentro de la plataforma durante el primer trimestre de este año se ubicaron la cervezas, incluyendo la línea sin alcohol, cuyas ventas aumentaron 124% respecto al mismo periodo de 2025.

Le siguieron los productos de limpieza (74%), cuidado personal (72%), belleza (68%) y alimentos (67%).

Dentro de dichas categorías destacaron los insecticidas (209%), cervezas tradicionales (144%), pañales para bebé (114%), así como snacks y dulces, con un crecimiento de 78% cada uno.

Para seguir impulsando la división del supermercado, Mercado Libre ofrecerá promociones de verano en la categoría de supermercado, con descuentos de hasta 30%, cupones y envío gratuito en compras a partir de 499 pesos. La campaña incluirá más de 55,000 productos con promociones.

Hernando Moncaleano explicó que la expectativa para la campaña de verano de este 2026 es igualar o superar los resultados obtenidos el año pasado, cuando las visitas a la plataforma crecieron más de 150% respecto al periodo previo al inicio de las promociones.