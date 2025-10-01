SE impulsa a emprendedores con la segunda edición de Hecho en México: Mentes en Acción

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor y dar proyección a las innovaciones mexicanas, la Secretaría de Economía realizó la segunda edición de Hecho en México: Mentes en Acción, un evento al estilo Shatk Tank, donde los emprendedores presentan sus proyectos ante inversionistas, instituciones académicas y gubernamentales para obtener financiamiento y mentoría.

“Si pendamos el futuro de nuestra economía, la única forma que tenemos de cambiar sustancialmente nuestra realidad social y económica, y también nuestro peso relativo es apoyando estas iniciativas”, destacó Marcelo Ebrard, secretario de economía.

La segunda edición contó con 10 proyectos de diferentes sectores como salud, automotriz y farmacéutica. Los emprendedores presentaron sus emprensas ante un jurado de expertos conformado por:

Adolfo Babatz, CEO y fundador de Clip

Simón Cohen, CEO y fundador de Henco Global

Karla Berman, consejera independiente

David Geisen, CEO Mercado Libre México

Alonso Cervera, jefe de Gabinete de Banco Santander

María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

Los emprendedores participantes fueron:

Roberto Gottfried: Megaflux, empresa de electromovilidad creadora de Taruk, el primer autobús 100% eléctrico de México.

Raquel de Antonio Crespo: Sargasum Eco Lumber, iniciativa que transforma el sargazo y los residuos plásticos en materiales de construcción sostenibles.

Lorena Ostos Rangel y Giovanna Abramo Delgado: Plenna, una startup en busca de proveer salud integral para las mujeres en México.

Juan Pablo Robles Álvarez: VIAN Therapeutics, Una alternativa a las inyecciones intravítreas invasivas para el tratamiento de enfermedades que producen ceguera retiniana.

Jose Luis Nuño Ayala: Narval, nueva generación de medicamentos similares a anticuerpos que pueden administrarse a través de la piel y las mucosas para tratar enfermedades respiratorias, oftálmicas y autoinmunes.

Gabriel Carlón Infante: Disol-Eco, degradador molecular de para mitigar derrames de petróleo. Luis Enrique Hernández Gómez: Thermy, dispositivo con tecnología termográfica para la detección temprana de cáncer de mama.

Dylan Román Corzo: NIU NIU, proveedor autorizado de metales críticos extraídos de productos electrónicos obsoletos y chatarra, aprovechando la inteligencia artificial para la identificación de metales preciosos.

Andrés Meiners: NamaLab, creadores de un polímero superabsorbente (SAP) de alto rendimiento, compostable y totalmente vegetal, que revoluciona los productos de uso diario.

El secretario de Economía explicó que las presentaciones se realizarán cada dos meses, seguidas de un proceso de seguimiento y evaluación que incluye due diligence, con el fin de garantizar la atracción de inversiones y fortalecer la capacidad de producción.

Tenemos que apoyarlos, abrirles la puerta. Tenemos que ver cómo le hacemos para que progresen, tengan éxito y la innovación en México tenga cada vez más escala y cada vez más presencia para el desarrollo económico. Hay muchos temas urgentes que hay que ver, pero este si es un tema decisivo, sí puede cambiar el futuro de toda la económica nacional”.

Es importante destacar la participación de los Fondos de Inversión: NAZCA, Cometa, DALUS CAPITAL, AMEXCAP Asociación Mexicana de Capital privado A.C., DILA DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA, Angel Ventures, y EMX CAPITAL.

Por parte de las instituciones de Gobierno, estuvieron presentes Nacional Financiera, Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y Fondo de Fondos.

También se contó con el valioso con el apoyo de instituciones académicas, entre las que podemos mencionar a CONALEP, UNAM, el IPN, IBERO, ITAM, Universidad Anáhuac y el Tecnológico de Monterrey.