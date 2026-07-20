Marketplace o tienda en línea: ¿Cómo elegir el mejor canal para vender?

Iniciar un negocio no es sencillo, se requiere un plan de negocio y una estrategia para comercializar el negocio, de hecho, muchos emprendedores para reducir costos deciden iniciar en el mundo digital, pero surge una pregunta ¿qué es mejor, vender en marketplace o tener una tienda en línea propia?

La realidad es que un canal no está peleado con el otro y dependerá la etapa del negocio y de los objetivos de crecimiento, pues mientras un marketplace permite acceder rápidamente a millones de consumidores, un canal propio ofrece mayor control sobre la marca, los clientes y la estrategia comercial.

Marketplace y el trafico a corto tiempo

Los marketplaces suelen ser la puerta de entrada para muchos emprendimientos porque ofrecen tráfico inmediato, infraestructura logística y un sistema de pagos listo para operar.

Para un negocio que inicia, esta opción permite comenzar a vender sin desarrollar un sitio web propio ni invertir en toda la operación tecnológica y logística; sin embargo, también implica aceptar las reglas de la plataforma, pagar comisiones y depender de algoritmos que determinan la visibilidad de los productos.

Las ventas dependen de decisiones externas que pueden modificar el desempeño de una publicación sin previo aviso”, puntualiza Javier Huerta, Country Manager de Flow en México.

De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), más del 85% del mercado de comercio electrónico en México se concentra en dos de los Marketplace, Mercado Libre y Amazon.

El valor de construir un canal propio

Aunque vender en un marketplace permite acelerar el arranque del negocio, conforme la empresa crece también aumenta la necesidad de fortalecer su propia presencia digital. Contar con una tienda en línea da mayor control sobre la experiencia del cliente, la información de las ventas y la estrategia comercial, además de reducir la dependencia de plataformas externas.

Tener una tienda propia permite conocer mejor a los consumidores y construir una relación directa con ellos; sin embargo, también requiere mayor inversión inicial en tecnología, marketing y generación de tráfico.

Aunque hoy existen plataformas que facilitan la creación de tiendas en línea y ofrecen acompañamiento, el emprendedor debe administrar el sitio, diseñar promociones y desarrollar estrategias para atraer visitantes.

Si bien el costo suele ser mayor al inicio al involucrar inversión tecnológica, marketing y adquisición de tráfico, el resultado a largo plazo se traduce en una relación sólida con los clientes sin depender de terceros y la construcción de activos digitales propios”.

No se trata de elegir uno u otro

No todas las empresas enfrentan esta decisión desde el mismo punto de partida. Por ello, antes de definir un canal de venta es importante evaluar el momento en que se encuentra el negocio y sus objetivos de crecimiento.

Las empresas que están comenzando suelen apoyarse en los marketplaces para ganar velocidad y validar su oferta y conforme consolidan sus operaciones, muchas adoptan modelos híbridos que combinan ambos canales y, en una etapa más madura, fortalecen su tienda en línea para reducir la dependencia de terceros.

Para Javier Huerta, la decisión no consiste en elegir un solo canal, sino en definir el papel que cada uno desempeñará dentro de la estrategia comercial.

"Quienes mejor se adaptan al mercado no cambian un canal por otro; entienden el rol de cada uno dentro de su estrategia. El balance entre alcance y control define el crecimiento".