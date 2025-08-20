Pymes aumentan 20% sus ganancias al vender en e-commerce: Concanaco

Las pequeñas y medianas empresas que venden en e-commerce muestran un incremento del 20% en sus ventas, de acuerdo con Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco Servytur).

Con el objetivo de acelerar la digitalización de más negocios familiares, la Concanaco presentó una guía de marketplace para pymes, la cual busca orientar a los empresarios sobre las plataformas más relevantes para vender en línea.

“Antes los marketplace eran visto como un monstruo; ahora están dispuestos a ayudar a los negocios familiares, a las pymes con acompañamiento y herramientas digitales”, comentó Heriberto Baena, Consejero Nacional en Tabasco.

Una guía práctica para elegir marketplace

El documento ofrece información detallada sobre cinco marketplace: Amazon, Shein, Coppel, Nelo y TikTok Shop, a fin de orientar a los empresarios en la evaluación de estas plataformas y que identifiquen la que mejor se adecue a sus necesidades, producto y mercado.

Por ejemplo, Amazon puede ser clave para quienes buscan internacionalizarse, mientras que Shein y TikTok Shop representan oportunidades atractivas para quienes comercializan moda o accesorios.

Aunque comenzar a vender en línea puede implicar muchos requisitos, Heriberto Baena destacó que los asociados a la Concanaco cumplen con todos ellos.

“Si son muchos requisitos, pero nosotros somos comercios establecidos, comercio formal, estamos al día y al corriente con nuestras obligaciones fiscales, son requisitos que ya tenemos a la mano”, enfatizó.

La urgencia de digitalizarse

Actualmente, el 40% de los negocios en México no está digitalizado, lo que limita su crecimiento, por otro lado, las empresas que participan en marketplace son las que mejor facturan y logran mayor visibilidad.

Por ello, “este esfuerzo colectivo tiene como objetivo proporcionar a las empresas y negocios familiares una herramienta clara y confiable para navegar el mundo del comercio electrónico, impulsando su competitividad y éxito en el mercado digital”, concluyó Octavio de la Torre.