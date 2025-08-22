Una buena foto no solo enamora, también impulsa tus ventas: 5 consejos para mejorar tus imágenes

Uno de los retos de los negocios en el e-commerce es que no es posible tocar, probar o incluso oler los productos y, por eso las fotografías sirven como punto de referencia en el consumidor digital, por ello, es importante tener imágenes de calidad y atractivas.

De manera que, las ventajas de tener excelentes fotos es que crea un diferenciador ante la competencia, se convierte en un elemento persuasivo para concretar la compra y también comunica una imagen más profesional del negocio, de acuerdo con Tiendanube.

Aunado a que es una oportunidad para mostrar la identidad y esencia del negocio, ya que se puede tomar elementos como la paleta de colores, experimentar diferentes ángulos e incluso fondos que le den un toque más distintivo.

Por ejemplo, si se trata de un negocio que vende artículos para mascotas, en vez de capturar los collares con un fondo blanco, se puede optar por incluir a mascotas usando el collar en una situación cotidiana como un paseo por el parque.

Errores a evitar en las fotografías

Cuando un negocio en línea muestra descripciones claras y concisas y cuenta con varias fotos atractivas, genera confianza. Por ende, cuando las imágenes se ven borrosas o incluso no llegan a coincidir con la información, aumenta la probabilidad de que el consumidor vea otras opciones.

Por ello, el primer error a evitar es subir fotos con baja resolución, debido a que dificulta que los usuarios vean los detalles del producto, de acuerdo con Shopify.

Por otra parte, la falta de un estilo visual puede confundir al cliente y disminuye la confianza del negocio. Es decir, las imágenes deben contener elementos similares entre sí, por ejemplo los fondos o la iluminación.

5 puntos clave para mejorar las fotografías en tu negocio

Para capturar el mejor ángulo de los artículos, no es necesario contar con un equipo de última generación, ya que para los pequeños negocios en línea suele ser complicado invertir en estas herramientas, pero es posible tomar buenas fotos tomando en cuenta los siguientes puntos.

1. Cuida la resolución: Los clientes investigan cada detalle de un producto antes de comprar y eso incluye hacer un acercamiento en cada foto para no perder ningún aspecto. A causa de esto, Amazon recomienda analizar el formato de la imagen, evaluar cuál es la capacidad mínima de píxeles qué requiere cada sitio, así como evitar subir imágenes superiores a 16 megabytes.

2. Más es mejor: Los elementos visuales son indispensables, por eso una sola imagen no basta para convencer al consumidor digital. Si es posible sube más de una foto y muestra cada detalle y ángulo.

3. Usa la iluminación: Tener fotos con una buena iluminación potencia el atractivo del producto. En estos casos se puede usar la luz natural o artificial (puede ser cálida o fría). En el caso de no tener suficientes conocimientos, se recomienda usar una luz natural para tener un mejor control, de acuerdo con Tiendanube.

4. Emplea la armonía en los colores: Es importante cuidar que los colores del producto no se vean alterados, ya que esto puede generar una imagen falsa entre lo que se ve en la tienda y cuando el cliente tiene el artículo. Por eso, evita no cambiar drásticamente las tonalidades.

5. Explota la creatividad: Para salir de lo convencional, también se pueden tomar fotos usando el producto, mostrando los beneficios, sugerencias de uso o capturar momentos de la vida, como un vestido en una salida romántica o una fiesta, etc. Esto provocará que las personas se inspiren y se sientan identificadas.