Con 30,000 pesos puedes abrir una tienda de abarrotes, ¿cómo lograrlo?

Las tienditas de abarrotes son el pilar de las colonias: acercan productos básicos a las familias, fomentan el consumo de proximidad y fortalecen la economía local. Su demanda constante, una inversión inicial baja y su capacidad de adaptarse a las necesidades del vecindario las convierten en una opción atractiva de negocio.

En México existen alrededor de 703,974 tiendas de abarrotes, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue). El monto de inversión para abrir una va desde 30,000 pesos, dependiendo del tamaño de la tiendita.

¿Cuánto necesitas para abrir una tiendita?

Abrir una tienda de abarrotes requiere tener los productos indispensables, como arroz, frijoles, huevo, leche; productos de la canasta básica, por lo que la inversión varía.

Ricardo Medina, dueño de la tienda de abarrotes “Tiendita Jaimes” en Naucalpan, comenzó con una inversión de 30,000 pesos, mientras que Mónica, (nombre ficticio porque prefirió mantenerse en el anonimato) invirtió alrededor de 80,000 pesos en productos,

Cabe mencionar que la inversión inicial depende del espacio del local o incluso la adecuación del hogar, ya que el 60% de las tiendas de abarrotes operan desde los hogares.

¿Cuánto puede ganar un tendero?

De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), las ganancias de un tendero en promedio van de los 8,000 a 10,000 pesos al mes, dependiendo de la zona en la que se encuentre el negocio.

Ambos comerciantes coinciden en que, después del pago a proveedores y gastos fijos como la renta y el pago de luz y agua, sus ganancias se aproximan a los 9,000 pesos mensuales. Pero, Mónica comenta que, en temporada baja, las ganancias reducirse a 7,000 pesos.

Además, los tenderos enfrentan un consumidor cada vez más cauteloso con su gasto. Cuauhtémoc Rivera expresa que el ticket de venta promedio ha disminuido ya que antes de la pandemia era de 200 pesos, pero actualmente es de 100 pesos.

Un pequeño comerciante que busque ganar 8,000 pesos al mes, necesita vender al menos 30,000 pesos”, comenta el presidente de la Anpec.

Gestión de proveedores

Uno de los requisitos para gestionar una tienda de abarrotes es tener un buen control en la administración financiera, ya que el pago de los proveedores es fundamental para el futuro del negocio.

Mónica menciona que a diario llegan proveedores a su negocio y ha tenido que aprender a administrar las finanzas del negocio. “Los días que llegan más proveedores son los viernes y lunes, pero lo que hago es tomar las ganancias del jueves la dejo para el pago del viernes y la venta del domingo para el pago de los lunes”.

Ricardo Medina comenta que no contaba con conocimiento para administrar una tienda de abarrotes y comenzó abasteciéndose en tiendas que venden al mayoreo especializadas en el sector abarrotero, en lo que conseguía proveedores.

Para la gestión de proveedores aconsejan distribuirlos en varios días, buscar convenios y programas que ofrecen las marcas proveedoras, como los créditos, adecuaciones del exteriores o mobiliario (refrigeradores y mostradores), de acuerdo a las necesidades del negocio.

Largas jornadas, el reto

A pesar de que las tienditas son una buena opción de negocio, Cuauhtémoc Rivera advierte que hay puntos a considerar, puesto que se requiere una gran inversión de tiempo y un nivel de conocimientos en administración financiera.

Es un negocio celoso, tienes que estar siempre al pendiente y la administración no se puede delegar a otra persona porque puede quebrar”, menciona.

Muchas tiendas adaptan sus horarios a la rutina de los clientes, abriendo desde temprano por la hora de entrada de las escuelas y trabajos y cerrando cerca de la medianoche.

Por ejemplo, Mónica, que opera una tienda de abarrotes desde hace 35 años, aunque cuenta con dos ayudantes, ella se encarga de la administración y el trato con proveedores.

Su jornada laboral inicia a las nueve de la mañana y concluye cerca de las once de la noche, por lo que invierte alrededor de 14 horas en el negocio.

En tanto, Ricardo Medina dice trabajar jornadas similares.

Para atender la tienda, me ayudan mis hijas medio tiempo”, comenta Ricardo Medina.

De acuerdo con la Anpec, el promedio que invierte en el negocio es de 14 horas, pero el tiempo es administrado mayormente por familiares, ya que siete de cada 10 tiendas de abarrotes son familiares.

Una tienda de abarrotes es un negocio que exige presencia constante, disciplina financiera y adaptación ante el cambio de los precios del producto y hábitos de compra del consumidor.