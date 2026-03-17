El recibo de luz puede subir hasta 30% en temporada de calor para los pequeños comercios

El calor propicia el aumento del consumo de bebidas frías, lo que provoca que los pequeños negocios se preparen para la alta demanda; sin embargo, el aumento de estos productos no equilibra el gasto de energía eléctrica.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes A.C. (ANPEC), menciona que el recibo de luz en temporadas de calor puede aumentar hasta 30 por ciento.

Esto se debe a que los compradores visitan los pequeños comercios, como las tiendas de abarrotes y al abrir y cerrar constantemente los refrigeradores, incrementan el consumo de energía.

Sin embargo, la demanda de bebidas y productos fríos como las paletas de hielo no genera suficientes ganancias.

Los márgenes de utilidad de las bebidas azucaradas como refrescos no son tan grandes por el tema del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que ocasiona que la demanda en temporada de calor no compense el pago de energía eléctrica”, señala.

Retos de las tiendas de abarrotes durante la primavera y el verano

Las tiendas de abarrotes tendrán que prepararse para abastecer la demanda durante la primavera y el verano. En el país existen 692,971 tiendas de abarrotes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), de las cuales algunas están ubicadas dentro de los hogares en áreas reducidas.

Esto provoca que haya poco espacio para los refrigeradores, debido a que los tenderos tienen la indicación de utilizarlo exclusivamente para una marca. “Los proveedores exigen que no metas otros productos y si te descubren, te llaman la atención o te amenazan con quitarlo”.

El impacto en los comercios ubicados dentro del hogar también presenta retos, debido a que las viviendas no son térmicas, por lo que durante las altas temperaturas se vuelve una zona caliente, lo que obliga a ajustar los refrigeradores a temperaturas más bajas.

Algunos negocios ponen ventiladores, pero esto eleva el gasto. El comerciante tiene que absorber el impacto de la elevación del costo de energía y reduce el margen de utilidad lo que puede afectar la operación de los comercios”, puntualiza.

Recomendaciones para los pequeños comercios ante el calor

Para evitar que el consumo de energía afecte las ventas de los pequeños comercios, Cuauhtémoc Rivera recomienda colocar los equipos eléctricos como mostradores y refrigeradores en espacios frescos para evitar daños y cuidar el consumo de energía.

Otra alternativa es utilizar hieleras para mantener los productos fríos. “Procurar usar hielo en barra porque además de ser más económico, se usa únicamente en las hieleras”.

Asimismo, aconseja que durante la noche se active el modo nocturno en los refrigeradores o ajustarlo a una temperatura menos fría que durante el día. Esto ayudará a ahorrar energía durante la noche.