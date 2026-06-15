Hot Sale 2026 crece 69% impulsado por compradores más informados y decididos

Las ventas durante el Hot Sale 2026 crecieron 69%, mientras que el número de órdenes aumentó 59%, de acuerdo con Tiendanube, lo que confirma que, pese al entorno inflacionario, el comercio electrónico mantiene su dinamismo.

Además, la conversión de carritos a compra alcanzó el 90% este año, frente al 50% registrado en la edición anterior, según el análisis de la plataforma.

Juan Martín Vignart, director de Tiendanube en México, explicó que este crecimiento responde a un consumidor más informado, que llega con una decisión de compra prácticamente tomada.

“Quienes llegaron al checkout lo hicieron con mayor convicción, mejor información y un proceso de investigación más sólido; ya sabían exactamente qué estaban agregando al carrito”, señaló.

Este comportamiento coincide con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), que indican que seis de cada diez consumidores están dispuestos a utilizar Inteligencia Artificial para tomar mejores decisiones de compra.

En este contexto, Vignart destacó que las tiendas en Tiendanube ya están diseñadas para ser interpretadas por agentes de IA, facilitando comparaciones previas a la compra.

Si bien el canal móvil sigue siendo clave, al concentrar el 70% de las ventas, el proceso de compra está cada vez más vinculado a las búsquedas, lo que eleva la relevancia de sistemas que integran Inteligencia Artificial.

La quincena marcó el momento clave de ventas

Tradicionalmente, el primer y último día del Hot Sale concentran el mayor número de ventas; sin embargo, en esta edición el pico se registró el quinto día a las 19:00 horas, coincidiendo con la quincena y el fin de semana.

“El viernes a las 19 horas, que fue quincena y al salir del trabajo, se registró el momento más fuerte de ventas de este Hot Sale”, explicó el directivo.

En cuanto a categorías, fashion lideró con el 24% de las órdenes y un crecimiento del 68%, seguida de salud y belleza, con el 16% y un alza del 46 por ciento. Entre los productos más vendidos destacaron las playeras, con un crecimiento del 85% en unidades; collares, con 161%, y camas, con 27 por ciento.

Así pagaron los mexicanos en el Hot Sale

Juan Martín Vignart puntualizó que la tarjeta de crédito se mantuvo como el principal método de pago. Aunque las compras en una sola exhibición dominaron con el 91% de las órdenes, se observó un incremento en el uso de meses sin intereses.

Las compras a tres meses crecieron 119%; a seis meses, 76%, y a 12 meses, 200% en número de órdenes.

Por su parte, Pago Nube fue el motor de mayor crecimiento, con un alza de 758% frente a 2025. Además, incrementó su participación en la facturación en 22 puntos porcentuales, hasta representar cerca del 28% del total transaccionado.

Retiro en sucursal y promociones

Durante esta edición, el 38% de los compradores fueron nuevos usuarios, mientras que el 46% de las órdenes correspondió a la modalidad de retiro en sucursal, lo que representó un crecimiento de 122 por ciento.

En cuanto a promociones, el 81% de las compras incluyó algún incentivo. El envío gratis fue el más utilizado, presente en el 74% de las transacciones, seguido por descuentos en precios, con el 58 por ciento.