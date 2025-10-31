Buscar
Gobierno pone en marcha programas para impulsar a las mipymes e incrementar el crecimiento económico

El Gobierno Federal busca impulsar la competitividad de las mipymes y su incorporación a las cadenas de proveeduría, para ello contempla una serie de iniciativas que aumentan su capacidades empresariales. 

Elizabeth Meza Rodríguez

Entre los objetivos del Gobierno Federal para el 2030 está impulsar la producción local, y con ello darle a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) las capacidades empresariales, digitales y financieras para su consolidación. 

De acuerdo con el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad 2025-2030, que entró en vigor este 30 de octubre, “México se ha rezagado en la creación e inclusión de valor agregado nacional en su producción”, pues desde el 2019 se carece de una política de fomento a la productividad, competitividad y industrial.

El gobierno reconoce que la producción para consumo local presenta una alta dependencia de insumos y valor extranjeros, de acuerdo con el documento, por cada dólar de producción para consumo e inversión nacional, 24 centavos se originan en el extranjero. Además, la participación del valor agregado extranjero en la manufactura mexicana de exportación alcanzó una proporción del 49% en 2020.

Para que México impulse su producción local, se requiere habilitar infraestructura moderna y eficiente, que permita una producción a gran escala con costos competitivos, así como impulsar las capacidades empresariales, digitales y comerciales de las mipymes, a fin de integrarlas a las cadenas de proveeduría de alto valor agregado y reducir así la dependencia de insumos importados.

Por esta razón se busca crear parques industriales y Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar que descentralicen el crecimiento económico y aprovechen las vocaciones productivas regionales.

Sistema financiero actor clave para impulsar las mipymes

Para el Gobierno Federal, el sistema financiero es un componente esencial para fortalecer la economía del país; sin embargo, persisten desafíos estructurales, como el acceso limitado a crédito, principalmente para las mipymes, lo cual disminuye el potencial productivo de las pequeñas empresas y su capacidad para generar empleo formal.

“Para contribuir a la productividad y competitividad del país se requiere una expansión sostenida de la inclusión financiera, la diversificación de fuentes de financiamiento y una mejora en la calidad de los productos y servicios disponibles, promoviendo la inclusión de sectores históricamente excluidos”.

Puesto que las mipymes representan el 99% de lo negocios en el país y sólo 10.7% accede a financiamiento, esta falta de acceso a capital detiene su capacidad de inversión, crecimiento e integración a la cadena de valor.

En este sentido, se busca que la Banca de Desarrollo implemente estrategias sectoriales que posicionen a las mipymes como proveedoras nacionales, y con ello integrarlas a las cadenas de valor y elevar su competitividad y reducir la dependencia de insumos extranjeros.

El objetivo, que está impulsado por el Plan México, es que para el 2030 el país cuente con un sistema financiero robusto, inclusivo y ético que provea acceso efectivo a servicios financieros para personas, gobiernos y empresas de todos los tamaños, regiones y condiciones sociales.

Acciones estratégicas para impulsar a las mipymes

Para impulsar la proveeduría nacional y a las micro, pequeñas y medianas empresas, se contemplan diversas acciones que estarán a cargo de dependencias como: Secretaría de Economía (SE), Secretaría de las Mujeres (Semujeres), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Secretaría de Turismo (Sectur) y Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Estas son algunas acciones que se pondrán en marcha.

  • Capacitación empresarial y financiera para aumentar la productividad de las mipymes de mujeres. (Semujeres). 
  • Garantizar la inclusión financiera de las mujeres emprendedoras. (Semujeres). 
  • Crear esquemas que incentiven el fortalecimiento de cadenas de proveeduría en distintos sectores productivos. (SE y Semarnat). 
  • Consolidar mecanismos de cooperación entre el sector público y privado en investigación aplicada y transferencia tecnológica. (IMPI). 
  • Ampliar el financiamiento y actualizar el marco regulatorio vigente para facilitar su acceso. (SHCP y CNBV). 
  • Facilitar a las mipymes el acceso a capacitaciones y herramientas digitales que fortalezcan sus capacidades empresariales, digitales, financieras y comerciales, promoviendo su desarrollo integral y competitivo. (SE). 
  • Desarrollar un programa de capacitación a empresas, con énfasis en las mipymes turísticas, para el desarrollo empresarial con temas de educación financiera y alianzas. (Sectur). 
  • Simplificar los trámites de apertura y operación de empresas mediante el rediseño de procesos, la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, y los convenios con gobiernos estatales. (ATDT).

Elizabeth Meza Rodríguez

Editora El Empresario. Periodista especializada en emprendimiento, pymes, creación de negocios, management y liderazgo. Desde el 2017 coordina El Empresario

