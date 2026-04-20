Del entusiasmo a la realidad, así se vive el emprendimiento en México

La idea de emprender resulta atractiva, por los casos de éxito; sin embargo, en la práctica, la experiencia suele ser distinta, especialmente cuando se espera que las ganancias lleguen de inmediato.

Romantizar el emprendimiento aumenta la desmotivación cuando surgen problemas, comenta Trébol Muro, fundadora de El Rebozo de Dolce, quien comenzó a emprender hace 13 años.

Algo que noté muchos años después fue ver el emprendimiento de una forma muy romántica, donde sientes que vas a ganar mucho y siempre tendrás el tiempo que quieras. Hay cosas que son reales, pero también vas a invertir mucho tiempo para crecer”.

En México, lograr la rentabilidad es uno de los retos principales para los emprendedores, debido a que en promedio les toma 2.4 años, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

Por ello, en el marco del Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra cada 16 de abril, tres empresarios comparten sus experiencias cuando comenzaron a emprender y qué aprendizaje tuvieron más allá de la teoría.

Emprender desde antes

Emprender conlleva múltiples enseñanzas, de las cuales muchas surgen de la experiencia y no están escritas. En el caso de Martín Almaraz, fundador de Un pedacito de mi pueblo, empresa dedicada a la venta de café artesanal originaria del Estado de México, destaca que tuvo un crecimiento personal derivado de su experiencia como emprendedor.

Me hubiera gustado que alguien me dijera que emprendiera lo más pronto posible”, expresa.

En este sentido, menciona que emprender lo ha beneficiado en el aspecto personal, ya que ha marcado límites, enfrentado sus temores y ha formado una red de apoyo.

Cabe destacar que el 29.3% de mexicanos emprende para crecer personal y profesionalmente, de acuerdo con la Asem.

Un pedacito de mi pueblo comercializa café en colaboración con cafetaleras del Estado de México.Especial

Formalizarse desde el inicio

Beatriz Vega, fundadora de Ángeles del pan, emprendió hace cinco años por la enfermedad de su hijo, que le impide comer ciertos ingredientes como el gluten. Actualmente su empresa prospera, pero señala que le habría sido útil formalizarse desde el inicio.

Señala que contar desde el inicio con una estructura sólida del emprendimiento le habría facilitado el acceso a programas y apoyos; también destaca que, tras su formalización, ha obtenido mayores facilidades para operar y crecer.

Además, en diciembre de 2025 ganó la Presea del Estado de México, un galardón que se otorga a los mexiquenses más destacados en distintos ámbitos.

En los trámites hubo documentos que yo jamás había escuchado, pero si lo ves desde el punto de vista burocrático, hubiera sido engorroso si no me hubiera formalizado”, relata.

Beatriz Vega busca romper con el prejuicio sobre el pan sin gluten y la falta de sabor.Especial

Cuidar y apreciar los recursos

Aunque no planeaba emprender, Trébol Muro encontró una oportunidad al combinar su gusto por el estilo colorido y tradicional con el amor por su mascota, Dolce, para crear ropa para perros.

Pero, reconoce que le habría sido útil analizar mejor las oportunidades antes de tomar decisiones. Explica que hubo dos ocasiones en las que la oferta para publicitarse era tentadora y accedió.

Sin embargo, al no hacer un análisis, el retorno de inversión fue nulo. A pesar de que fue una experiencia difícil, apreció más el valor de sus recursos.

“Tienes que cuidar mucho tus recursos. Emprender suele percibirse como algo sencillo, y aunque tiene aspectos positivos, en realidad es mucho trabajo si no hay mucha perseverancia”.

Trébol Muro cuenta con una plantilla laboral compuesta únicamente por mujeres en la confección de las prendas.Especial

Consejos de empresarios para emprendedores

Cada emprendimiento es distinto, pero muchos no comparten vivencias que por temor o pena. Ante esto, los empresarios aconsejan encontrar una red de apoyo.

Por ello, los emprendedores comparten tres consejos para quienes piensan iniciar un negocio:

1. Analizar el mercado: Para generar rentabilidad en menor tiempo, Martín Almaraz aconseja identificar el valor diferenciador del producto.

“En mi caso fue analizar los beneficios del café y qué tipo de personas se mueven en el giro”.

2. Perder el miedo: Emprender puede ser difícil, pero al perder el miedo al intentar nuevas cosas, se vuelve una experiencia satisfactoria, por eso Beatriz Vega recomienda no dejar de intentarlo y ver el fracaso como una nueva oportunidad.

3. Aprovechar la tecnología: Trébol Muro comenta que antes de la pandemia emprender era más complicado por la falta de acceso a herramientas y recursos tecnológicos. Por eso, aconseja sacar el mayor provecho a la tecnología y no dejar de capacitarse.