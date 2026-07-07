Resico puede ayudarte a pagar menos ISR, pero no sustituye una buena estrategia financiera

El Régimen Simplificado de Confianza o Resico ya no es solo un esquema fiscal para acrecentar la base de contribuyentes, sino que resulta ser una oportunidad para todos aquellos que buscan administrar su dinero sin tener que deberle al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las bajas tasas de Impuesto sobre la Renta (ISR) son su principal atractivo frente a otros regímenes fiscales, pero para sacarle provecho, la disciplina financiera es clave y cumplir con los requisitos.

Menos ISR significa mayor flujo de efectivo

Resico tiene tasas efectivas entre 1% y 2.5% de ISR, dependiendo de la totalidad de los ingresos, una gran diferencia frente al Régimen de Actividades Empresariales y Servicios Profesionales, o Arrendamiento, los cuales van del 1.92% al 35%.

Esta diferencia permite que las personas puedan conservar una mayor parte de sus ingresos, explicó Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Fuente: Artículo 113 – E y 113-F de la Ley del Impuesto sobre la Renta Ingresos mensuales en pesos (sin IVA) Ingresos anuales en pesos (sin IVA) Tasa aplicable Hasta 25,000.00 Hasta 300,000.00 1.00% Hasta 50,000.00 Hasta 600,000.00 1.10% Hasta 83,333.33 Hasta 1,000,000.00 1.50% Hasta 208,333.33 Hasta 2,500,000.00 2.00% Hasta 3,500,000.00 Hasta 3,500,000.00 2.50%

Actualmente, las personas físicas pueden permanecer en Resico mientras sus ingresos no excedan 3.5 millones de pesos al año y cumplan los requisitos del SAT.

El ahorro fiscal puede aprovecharse

Pero el beneficio real no es solo disponer de más recursos, sino lo que se hace con ellos.

"Muchos ven el Resico sólo como un régimen barato, pero el verdadero valor está en que permite formalizarse, acceder al sistema financiero y destinar más recursos al ahorro, la inversión o la protección patrimonial", señaló Enrique Magnani, abogado fiscalista.

Para que estos ingresos no alimenten más el consumo, los especialistas recomiendan destinar una parte de ellos en otros objetivos financieros como:

Construir un fondo de emergencia;

Contratar un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de protección patrimonial;

Invertir para el retiro;

Invertir para hacer crecer el negocio; o

Aumentar el ahorro para objetivos a largo plazo.

Los primeros tres son relevantes, considerando que las personas que tributan en Resico están fuera de la cobertura médica de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), si ellos no realizan sus propias aportaciones.

Dependiendo del nivel de ingresos de la persona, puede elegir entre las diferentes alternativas de aseguramiento, ya sea en el sistema público como privado.

En cuanto a las inversiones, Roberto Colín señaló que sí pueden convivir con este régimen. Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), fondos de inversión de renta fija y las cajas de ahorro en las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) son buenas alternativas.

Aún con facilidades, requiere planeación fiscal y financiera

Si bien las tasas de ISR son más bajas en este esquema, el impuesto al valor agregado (IVA) sigue calculándose prácticamente bajo las mismas reglas de todos los demás regímenes. Los contribuyentes deben trasladarlo, cobrarlo cuando corresponda, declarar y enterar al SAT la diferencia entre el cobrado y el acreditable.

"Hay personas que ven el dinero en la cuenta y creen que todo es ingreso disponible. El IVA no es un ahorro ni una utilidad; es un impuesto que eventualmente deberá entregarse a la autoridad", explicó Magnani.

Para ello, el experto del Colegio de Contadores recordó que se deben emitir los comprobantes fiscales, ya que son una obligación indispensable para permanecer dentro del régimen. Aunque el IVA acreditable de los gastos puede disminuir el monto a pagar, el contribuyente debe mantener un adecuado control de su facturación y de sus comprobantes.

Los tributantes en Resico deben realizar declaraciones mensuales, pero están exentos de realizar la anual, por lo que tienen una responsabilidad menos.

Para Roberto Colín y Enrique Magnani, Resico es ideal para nuevos contribuyentes o quienes estén dentro del rango de ingresos, y busquen impulsar sus finanzas. Sin descuidar su cumplimiento fiscal, pueden sumar diferentes estrategias financieras al tener más flujo de efectivo.

"Si ese dinero simplemente se gasta, el beneficio desaparece. Pero si se reinvierte, se ahorra o se destina a inversiones, entonces el régimen realmente puede convertirse en un impulso para mejorar las finanzas personales", mencionó Colín Mosqueda.